Trump’tan İran’a tehdit: ''Şimdi sıra bizde''

Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, saldırıya ilişkin, “Şimdi sıra bizde.” dedi.

Washington ile Tahran arasında savaşı sona erdirecek bir anlaşma yapılıp yapılamayacağının ilerleyen süreçte görüleceğini belirten Trump, “Ancak onlara çok sert vuracağız.” ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları, salı günü Ürdün ’de bulunan bir ABD hava üssü ile askeri merkeze çok sayıda balistik füze fırlatıldığını açıklamıştı. ABD ordusu ise birden fazla balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

TRUMP’A MISIR’DAKİ TANKER SALDIRISI HAKKINDA BRİFİNG

Trump, Mısır’ın Akdeniz kıyısındaki Dimyat Limanı’nda ABD’ye ait bir gaz depolama tankerinin insansız hava aracıyla vurulmasına ilişkin de bilgilendirildiğini söyledi.

ABD Başkanı, saldırıyla ilgili, “Bilgilendirildim. Bu da yaşananların biraz daha devamı niteliğinde. Ancak durum düzeltilecek.” dedi. Trump, açıklamasında ayrıntı vermedi.

ÇİN’DEN İRAN’A HAVA SAVUNMA SİSTEMİ İDDİASI

Trump’a ayrıca İran’ın, Çin yapımı ve omuzdan ateşlenen 400’e kadar hava savunma füze sisteminin ilk sevkiyatını teslim almaya hazırlandığı yönündeki haberler soruldu.

Böyle bir gelişmenin kendisi için şaşırtıcı olacağını söyleyen Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in İran’ın yanında savaşa katılmayacağını kendisine açık biçimde ilettiğini savundu.

Trump, “Böyle şeyler olabilir ancak bu şaşırtıcı olurdu. Şi, bana bu savaşa dahil olmayacağını çok güçlü biçimde söyledi. Böyle bir durumda büyük hayal kırıklığı yaşayacağımı da biliyor.” ifadelerini kullandı.

Trump, hafta başında yaptığı açıklamada Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, İran adına savaşa dahil olmayacakları yönündeki sözlerine güvendiğini söylemişti.