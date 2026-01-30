Trump'tan İran'a yeni tehdit. "Anlaşma için son tarihi verdim"

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’daki bir başkanlık kararnamesi imza töreninde, İran'a ilişkin gündemi değerlendirdi.

Trump, "Şu anda İran'a çok fazla sayıda gemi gönderiyoruz. Umarım bir anlaşma yapabiliriz. Anlaşma yaparsak bu iyi olur; anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca, İran'a doğru ilerleyen Amerikan filosunun Venezuela için Karayipler'e gönderdiklerinden daha büyük olduğunu söyledi.

"İRAN ANLAŞMA YAPMAK İSTİYOR"

İran'la temaslarının sürdüğünü ve geçen hafta çok sayıda infazın durdurulmasını sağladığını ifade eden Trump, "Şunu söyleyebilirim ki, İran gerçekten bir anlaşma yapmak istiyor." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran'a anlaşmaya varılması için bir son tarih veriyor musunuz?" sorusuna, "Bunu sadece onlar biliyor" cevabını verdi.

Trump, ABD'nin Venezuela'da yaptığı askeri "operasyonun" bir benzerini İran'da da yapıp yapmayacağı ile ilgili bir soruya ise "Bunu söylemek istemem. Askeri olarak faaliyette bulunduğum herhangi bir şeyle ilgili konuşmak istemiyorum ancak oraya doğru giden büyük bir filomuz var." cevabını verdi.

KÖRFEZ'DE DEV FİLO

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a doğru devasa Armada'nın (ABD Donanmasına ait büyük deniz gücü) ilerlediğini belirterek, Tahran yönetimine anlaşma yapma çağrısında bulunmuş, aksi halde daha kötü bir saldırı düzenleneceği konusunda uyarmıştı.

Trump, bu Armada'nın "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi öncülüğünde ve Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo olduğuna işaret ederek, "Filo Venezuela'daki gibi, gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli." ifadesini kullanmıştı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da 26 Ocak'ta "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi taarruz grubunun bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla Ortadoğu’ya konuşlandırıldığını açıklamıştı.