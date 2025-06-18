Trump'tan İran'a yeni tehdit: Hamaney'e bol şans

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, açıklama yaptı. Hamaney, devlet televizyonunda yayımlanan mesajında, “İsrail vahim bir hata yaptı ve sonuçlarına katlanacak. İran, hava sahasının ihlal edilmesini affetmeyecek” diye konuştu.

İsrail'in büyük bir hata yaptığını ve cezalandırılacağını söyleyen Hamaney, İran halkının şehitlerin kanını ve topraklarına saldırıyı unutmayacağını söyledi. ABD'ye de seslenen Ali Hamaney, İran'ın teslim olmayacağını bilmelerinin gerektiğini, ABD'nin saldırı düzenlemesi halinde bunun ciddi ve telafisi imkansız sonuçlarının olacağını vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerine de atıfta bulunan Hamaney, “İran tarihini bilenler İranlıların bu tehdit diline yanıt vermediğini bilir” ifadelerini kullandı. İran’ın dini lideri, “İran zorla dayatılan barışı da savaşı da kabul etmeyecek... Bu millet dayatma karşısında kimseye teslim olmayacaktır” diye konuştu.

Hamaney, mesajında şu ifadeleri kullandı: "İran'ı, İran milletini ve tarihini bilen akıllı insanlar bu millete asla tehdit edici bir dille konuşmaz çünkü İran milleti teslim olmaz. Amerikalılar herhangi bir askeri müdahalenin (ABD için) telafisi mümkün olmayan hasara yol açacağını bilmelidir."

ABD Başkanı Trump, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hamaney'i tehdit ederek "Nerede saklandığını biliyoruz ama şimdilik öldürmeyeceğiz" demişti.

Hamaney, İsrail'in "son günlerdeki aptalca ve kötü niyetli saldırıları karşısında İran milletinin kararlı, cesur ve akıllı tutumunu" takdir etti.