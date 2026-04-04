ABD'den Tahran'a yeni saldırı. Trump: Pek çok askeri lideri öldü

İran Savaşı'nda 36'ncı gün geride kaldı.



ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı yine tehdit etti. İran'a anlaşma yapması ya da Hürmüz Boğazı'nı açması için 10 gün süre verdiğini hatırlatan Trump, “Zaman daralıyor. Cehennemin üzerlerine inmesine 48 saat kaldı.” ifadelerini kullandı.



“PEK ÇOK ASKERİ LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ”



Trump, Truth Social'den yaptığı paylaşımda, ABD'nin İran'ın başkenti Tahran'a yaptığı son saldırının görüntülerini paylaştı.

ABD Başkanı, video paylaşımının altına, "İran’ın, kendilerini kötü ve basiretsizce yönetmiş olan pek çok askeri lideri, daha pek çok şeyle birlikte, Tahran’daki bu devasa saldırıyla tasfiye edildi!" diye yazdı.

Trump, uzaktan çekilmiş karanlık bir görüntüyü paylaşırken, yaklaşık bir dakikalık videonun bir bölümünde bombardıman sesleriyle tepelik bir bölgenin düşen bombanın etkisiyle kısa süreliğine aydınlandığı görüldü.



“HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA İSRAİL BAĞLANTILI GEMİ VURULDU”



İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı’nda İsrail bağlantılı olduğu iddia edilen bir gemiye insansız hava aracıyla saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, “Siyonist rejimle bağlantılı bir gemi Hürmüz Boğazı’nda İHA ile vuruldu. Gemide yangın çıktı.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada hedef alınan geminin adının MSC Ishyka olduğu belirtildi.

İKİ ABD JETİ DÜŞÜRÜLDÜ

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında 36. güne girilirken, Tahran yönetiminin iki ABD savaş uçağını düşürdüğünü açıklaması savaşta yeni bir eşiğe işaret etti. ABD basını, olayda iki mürettebatın kurtarıldığını, bir personelin ise kayıp olduğunu bildirdi

23 YIL SONRA İLK

ABD’nin düşürülen son iki uçağı, bu ülkenin 23 yıl aradan sonra bir çatışmada kaybettiği ilk uçaklar oldu. ABD en son 2003 yılında Irak işgali esnasında bir A-10 Thunderbolt uçağı kaybetmişti.

Söz konusu iki uçakla birlikte ABD'nin bugüne kadar İran'a yönelik saldırılarda kaybettiği bilinen uçak sayısı 7'ye yükselmiş oldu

SAVAŞ UÇAKLARI DÜŞÜRÜLDÜ, HELİKOPTER VURULDU

İran, bir F-15E savaş uçağının Kohgiluyeh ve Boyer-Ahmad eyaletleri üzerinde, bir A-10 uçağının ise Basra Körfezi’nde düşürüldüğünü duyurdu.

ABD’ye ait bir Black Hawk helikopterinin de arama kurtarma operasyonu sırasında İran ateşiyle vurulduğu ancak uçuşuna devam edebildiği öne sürüldü.

Tahran, uçakların “yeni ve gelişmiş bir hava savunma sistemi” ile düşürüldüğünü açıkladı. Bu durum ABD’nin İran’ın hava savunmasının büyük ölçüde etkisiz hale getirildiği yönündeki iddialarıyla çelişti.

Tahran’da çok sayıda kişi, düşürülen uçakları “büyük askeri başarı” olarak nitelendirerek sokaklarda kutlama yaptı.

İRAN'DAN ATEŞKES AÇIKLAMASI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile olası arabuluculuk görüşmelerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tahran yönetiminin Pakistan'ın başkenti İslamabad’da yapılması planlanan görüşmeleri hiçbir zaman reddetmediğini belirten bakan, İran’ın temel önceliğinin savaşın sona erme koşulları olduğunu söyledi.

Bakan, İran’ın odak noktasının görüşme yeri ya da formatı değil, savaşın sonucu olduğunu vurgulayarak, “Bizim için önemli olan, bize dayatılan yasa dışı savaşın kesin ve kalıcı şekilde sona ermesidir” ifadelerini kullandı.

SAVAŞTA EN SON NE OLDU?

ABD ve İsrail’e ait güçlerin İran’ın güneybatısındaki petrokimya merkezlerini hedef aldığı bildirildi. İran medyasında yer alan haberlere göre, Huzistan eyaletine bağlı Mahşehr kentindeki Özel Petrokimya Bölgesi’nde patlamalar meydana geldi.

Fars Haber Ajansı, saldırılarda bölgedeki üç şirketin vurulduğunu aktardı. Tasnim Haber Ajansı ise hasarın boyutunun henüz netleşmediğini duyurdu.

Saldırı, savaşın enerji altyapılarını da hedef alan yeni bir aşamaya geçtiğine işaret ediyor.

EN AZ 5 KİŞ ÖLDÜ

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da İran'a yönelik saldırılara ilişkin bilgi verdi. Netanyahu İran'ın çelik üretim kapasitesinin yüzde 70'lik kısmını yok ettiklerini öne sürdü. İran medyası ise saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini 170 kişinin ise yaralandığını yazdı.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan bazı kaynaklar, Reuters haber ajansına İran'ın enerji altyapısına saldırıya hazır olduklarını söyledi. "Bunun için ABD'den yeşil ışık bekliyoruz." dedi.

İran ise ABD ve İsrail'i uyardı. "Bölgedeki gerilimi tırmandırmaya devam ederseniz tüm bölge size cehennem olacak" denildi.