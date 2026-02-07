Trump'tan İran'la ticaret yapan ülkelere ikinci ek vergi

Tahran-Washington hattındaki gerilime yönelik diplomasi arayışları sürerken, ABD Başkanı Donald Trump yeniden İran ekonomisini hedef aldı. ABD Başkanı, İran'la ticaret yapan ülkelere ikinci defa ilave gümrük vergisi getiren başkanlık kararnamesini imzaladı.

Kararname İran'a yönelik yaptırımları ihlal eden ülkelerin, ABD'yle ticaretlerinde ek yüzde 25'e kadar gümrük vergisi ödemesinin önünü açıyor. Kesin bir dilin kullanılmadığı metin "yaptırım tehdidi" olarak nitelendi. Bunun nedeni ise yaptırım uygulama yöntemi.

Buna göre ABD Ticaret Bakanlığı, Dışişleri'yle koordineli bir şekilde söz konusu ülkeyle ilgili inceleme yapıp Trump'a "tavsiye" kararı sunacak. Ek vergi uygulanıp uygulanmaması, hangi oranda uygulanacağı kararı Başkan Trump'a ait olacak. Kararnamede, başkanın "yeni bilgiler ışığında" kararda değişiklik yapabileceği belirtiliyor.

Beyaz Saray tarafından paylaşılan kararnamede, İran hükümetinin eylemlerinin ABD ulusal güvenliği, dış politikası ve ekonomisine yönelik "alışılmadık ve olağanüstü tehdit" oluşturmaya devam ettiği belirtildi.

Kararname 7 Şubat 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

DİPLOMASİ SÜRÜYOR

ABD'nin Körfez'e yönelik silah yığınağı tüm hızıyla sürerken, iki ülke arasındaki yüz yüze diplomatik temasların ilk aşaması Umman'da dün yapılmıştı. Washington yönetimi, ABD heyetine Trump’ın Orta Doğu özel temsilcisi Steve Witkoff, İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin başkanlık ettiği görüşmelerin tamamlanmasından 2 saat sonra yeni bir yaptırım kararı açıklamıştı. Buna göre ambargo altındaki İran petrolünün ticaretiyle ilgili 15 kurum, 2 şahıs ve "gölge filo" olarak nitelenen filoya ait 14 gemi yaptırım listesine alınmıştı.

Trump 12 Ocak'ta İran'la ticaret yapan ülkelere yönelik yüzde 25'lik ek gümrük vergisi getiren kararı imzalamıştı. O dönemde söz konusu kararın derhal yürürlüğe girdiğini belirten Donald Trump, kararının "kesin ve nihai" olduğunu vurgulamıştı.

DEV FİLO KÖRFEZ'DE

ABD Başkanı Donald Trump 28 Ocak'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a doğru devasa Armada'nın (ABD Donanmasına ait büyük deniz gücü) ilerlediğini belirterek, Tahran yönetimine anlaşma yapma çağrısında bulunmuş, aksi halde daha kötü bir saldırı düzenleneceği konusunda uyarmıştı.

Trump, bu Armada'nın "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi öncülüğünde ve Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo olduğuna işaret ederek, "Filo Venezuela'daki gibi, gerekirse hızla ve şiddetle görevini yerine getirmeye hazır, istekli ve kabiliyetli." ifadesini kullanmıştı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi taarruz grubunun bölgesel güvenlik ve istikrarı desteklemek amacıyla Ortadoğu’ya konuşlandırıldığını açıklamıştı.