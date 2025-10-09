Trump'tan İspanya'ya gözdağı: "Belki de NATO’dan çıkarılmalı"

Beyaz Saray’daki açıklamasında Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb’ı ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump, “Baskıyı artırıyoruz, hem de hep birlikte. NATO harika iş çıkarıyor. NATO’ya çok sayıda silah satıyoruz; bu silahlar büyük ölçüde Ukrayna’ya gidiyor. Dünyanın en iyi silahlarını biz üretiyoruz" dedi.

"ONLARDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENECEĞİZ"

Trump ayrıca ABD ile Finlandiya arasında 11 buz kıran gemisinin ortak üretimi için imzalanan anlaşmayı da duyurdu. Gemi üretiminden yedisinin ABD’de yapılacağını belirten Trump, “Finlandiya bu konuda neredeyse tekel konumunda. Onlardan çok şey öğreneceğiz” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Stubb ise ilk geminin 2028’de teslim edileceğini açıkladı.

İSPANYA'YA NATO MESAJI

Trump, konuşmasında NATO’ya övgülerde bulunurken İspanya’yı savunma harcamalarını artırmamakla eleştirdi. ABD Başkanı, ülkenin ittifakın yüzde 5 savunma harcaması hedefini reddettiğini hatırlatarak, “İspanya tek istisna. Belki de NATO’dan çıkarılmalı” ifadelerini kullandı.



İspanya NATO'daki tutumunun yanı sıra, soykırımcı İsrail yönetimine yönelik sert açıklamaları ve Meclis'te onaylanan silah ambargosu ile dikkat çekiyor.

"NOBEL BENİM İÇİN ÖNEMLİ DEĞİL"

Stubb'ın ziyareti sırasından gazetecilerin Nobel Barış Ödülü'yle ilgili sorduğu soruları yanıtlayan Trump, ödülü kazanma olasılığıyla ilgili soruları önemsemediğini, ancak barış çabalarıyla tarihe geçtiğini savundu.

Trump, “Tarihte hiç kimse dokuz ay içinde sekiz savaşı bitirmedi. Ben bunu yaptım. Bu daha önce hiç yaşanmadı” dedi.

Nobel Komitesi’ne de atıfta bulunan Trump, “Onlar ne yaparsa yapsınlar, fark etmez. Ben bunu ödül için değil, birçok insanın hayatını kurtardığım için yaptım” ifadelerini kullandı.