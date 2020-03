Trump'tan İtalya'ya corona virüs yardımı

Beyaz Saray'daki günlük brifinginde konuşan Trump, yardım türü veya zamanlama hakkında birkaç ayrıntıya girdi. ABD Başkanı salgından en çok etkilenen ülke olan İtalya'ya ciddi bir yardımın yapılacağını söyledi.



Trump yardım haberini verdikten sonra İtalya'nın Başbakanı Giuseppe Conte'nin mutlu olduğunu ekleyerek, "İtalya'ya yaklaşık 100 milyon dolar değerinde şey, cerrahi ve tıbbi ve hastane işleri göndereceğiz" dedi.



ABD Başkanı ülkesinde yardım için yeterince önlem almamakla eleştiriliyor. Ülkede salgından en çok etkilenen şehir olan New York'ta morglar dolduğu için TIR ve çadır mobil morglar kuruldu.



Trump, federal hükümet tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda hızlanan pandemi yayılmaya ilk başta yavaş yanıt verdiği için eleştirildi. New York'ta ve başka yerlerdeki hastanelerden sahnelerin canlandırılması, yüz maskeleri gibi temel malzemelerin yanı sıra solunum cihazları gibi hayat kurtaran cihazlarla hazırlıksız bir sağlık sistemi ortaya çıkardı.



Trump ABD'nin ihtiyacı kadar solunum cihazını ayırdıktan sonra kalanını müttefik ülkere gönderileceğini söyledi.



New York Belediye Başkanı Bill de Blasio , bir haftadan uzun bir süre önce, şehrin solunum cihazi gibi gerekli ekipmanların bittiği konusunda uyardı.



Cuma günü Trump, General Motors'a kritik bakım solunum cihazını üretmesini emretti, ancak otomobil devi için kolay bir başarı olmayacak ve şirketin çalışanlarını eğitmesini, malzeme tedarik etmesini ve katı üretim yönergelerine uymasını gerektirecek.



Trump, "Onları İtalya'ya göndereceğiz. Onları Fransa'ya göndereceğiz. Onları muazzam sorunları olan İspanya'ya ve elimizden geldiğince diğer ülkelere göndereceğiz" dedi

"AŞI VE İLAÇ OLMADAN NE OLACAĞINI BİLEMEYİZ"