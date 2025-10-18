Trump'tan ithal kamyon ve otobüslere yeni vergi

Birçok ülkeye yeni vergi tarifelerini yürürlüğe koyan ABD Başkanı Donald Trump, bu defa ithal kamyon ve otobüsler için harekete geçti. Trump ithal kamyonlar ve bunların parçaları ile otobüslere yeni vergi tarifesi uygulanmasına ilişkin bildiriyi imzaladı.

Beyaz Saray'ın internet sitesinden yayınlanan bildiride orta ve ağır hizmet araçlarının askeri lojistik, afet müdahalesi, kritik altyapı taşımacılığı gibi alanlarda ulusal güvenlik açısından vazgeçilmez olduğu vurgulandı.



ABD'nin 1950-1990 arasında bu alanda lider olduğu ancak üretimin yurt dışına kayması sonucu ithalatın arttığına dikkat çekilen bildiride motor, batarya, transmisyon gibi birçok parçada ve otobüs üretiminde yabancı tedarikçilere bağımlılığın arttığı vurgulandı. Bildiride 1 Kasım'dan itibaren ithal edilen orta ve ağır hizmet araçları ile bunların parçalarına yüzde 25, otobüslere de yüzde 10 tarife uygulanacağı belirtildi.



Bildiride ayrıca Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ve ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) kapsamında tercihli tarife uygulamasına uygun olan ürünlere, bu gümrük vergilerinin yalnızca ABD dışında üretilen bileşenler için uygulanacağı kaydedildi.



Trump'ın imzaladığı bildiride ayrıca, 2030'a kadar ABD'de monte edilen orta ve ağır hizmet tipi kamyonların toplam değerinin yüzde 3,75'i kadar tarife kesintisi uygulanacağı açıklandı.