Trump'tan "yersiz" Pearl Harbor şakası. Japon başbakanın yanında yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'yi Beyaz Saray’da kabul etti. İki lider, Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, İran değerlendirmelerinde de bulundu.

Bir Japon gazeteci ise Trump'a İran'a saldırmadan önce neden müttefiklerine haber verdiğini sordu.

Japon gazeteci, “İran’a saldırmadan önce Avrupa ve Asya’daki ABD müttefiklerine, örneğin Japonya’ya neden haber vermediniz? Bu yüzden biz Japon vatandaşları olarak oldukça kafamız karışık" ifadelerini kullandı.



Böyle bir saldırının sinyalini vermek istemediklerini belirten Trump, “Biz harekete geçtiğimizde çok sert vurduk ve sürpriz etkisi yaratmak istediğimiz için kimseye söylemedik” dedi.



Japonya Başbakanı'nın yanında Pearl Harbor saldırısına da gönderme yapan Trump, “Sürpriz konusunda Japonya’dan daha iyi kim bilebilir, değil mi? Pearl Harbor’ı bana neden söylemediniz? Öyle değil mi? Biz de onları şaşırtmak zorundaydık. Ve başardık. Bu sürpriz sayesinde ilk iki günde hedeflediklerimizin yaklaşık yüzde 50’sini, hatta beklediğimizden daha fazlasını etkisiz hale getirdik. Eğer gidip herkese söyleseydim artık ortada sürpriz diye bir şey kalmazdı, değil mi?" dedi.

PEARL HARBOR SALDIRISI VE SONUÇLARI

Pearl Harbor saldırısı, Japonya tarafından 7 Aralık 1941 tarihinde ABD'nin Büyük Okyanus Hawaii sahilindeki askeri gemilerin bulunduğu üsse hava saldırısı yapılması olayıdır.

Bu saldırıda 12 Amerikan savaş gemisi ciddi zarara uğradı bazıları battı. 2 bin 403 Amerikan askeri hayatını kaybetti.

Bu saldırı sonucunda ABD, Japonya'ya savaş ilan etti ve 2. Dünya Savaşı'na dahil oldu.

6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya 9 Ağustos 1945'te ise Nagazaki'ye atom bombası atıldı. Yüz binlerce kişi hayatını kaybetti.