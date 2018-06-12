Geçtiğimiz günlerde yapılan G-7 Zirvesi ABD-Kanada ilişkilerinde gerilime neden oldu.



Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki söz düellosu Singapur'da da devam etti.



Trudeau'nun davranışının Kanada'ya pahalıya patlayacağını iddia eden Trump, "Kanada Başbakanı basın toplantısını izleyeceğimi bilmiyordu" dedi.



Trudeau, "Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile iyi bir ilişkim var. Basın toplantısı sırasında uçakta olacağımı ve toplantıyı izlemeyeceğimi düşündü. Öğrendi ki bu davranış Kanada halkı için pahalıya mal olacak" şeklinde konuştu.



Trump ve Trudeau arasındaki atışma, Kanada Başbakanı'nın G-7 Zirvesi'nin ardından yaptığı basın toplantısıyla başladı.



Kanada lideri Trudeau çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi getirilmesi kararını hafife alamayacaklarını söyleyerek, ülkesinin de gerekli önlemleri alacağını belirtti.



Bu açıklamanın ardından Trump, G-7 Zirvesi'nde kabul edilen ortak metne imza atmaktan vazgeçti.



Kanada Başbakanı Trudeau'nun zayıf ve sahtekar olduğunu söyleyen Trump'ın ticaret konusundaki açıklamalarına diğer G-7 liderleri de tepki göstermişti.