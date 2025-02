Trump'tan Kanada sorusuna "Bu kadar yeter" tepkisi

ABD Başkanı Trump ile İngiltere Başbakanı Starmer ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Trump'ın "Bu kadar yeter" çıkışı damga vurdu.



İngiltere Başbakanı Starmer, bir gazetecinin "Trump, İngiliz Milletler Topluluğu'nun bir üyesi olan Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması gerektiğini söylüyor, bu konudaki görüşünüz nedir?" sorusuna "Kanada'dan bahsettiniz. Bence aramızda var olmayan bir ayrılık bulmaya çalışıyorsunuz. Biz birbirimize en yakın milletleriz ve bugün çok iyi görüşmeler yaptık..." şeklinde yanıt verirken Trump bir anda araya girerek, "Bu kadar yeter, teşekkürler." dedi.



Trump'ın muhabire dönerek söylediği sözleri medyada, "Trump, Starmer'in sözünü kesti" şeklinde yorumlanırken Beyaz Saray'dan konuyla ilgili açıklama geldi.



Beyaz Saray, X sosyal medya hesabından, Trump'ın Starmer'a değil muhabire hitap ettiği belirtilerek, "Bu yalan haber. Başkan Trump, iki lideri kışkırtmaya çalışan muhabirin sözünü kesti. Yalan söylemeyi bırakın." ifadeleri kullanıldı.



ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ortak basın toplantısında Ukrayna'daki savaşı bitirme çabalarına ilişkin bilgi verdi. Trump, ABD'nin Ukrayna'ya askeri teçhizat dahil herhangi bir ülkeden çok daha fazla para harcadığını tekrarladı. Trump, Ukrayna ile yapılacak nadir toprak elementleri anlaşmasının, ABD ile Ukrayna arasında gelecekte daha sürdürülebilir bir ilişkinin temelini oluşturacağını belirtti.



ABD'nin harcadığı paranın karşılığını alacağını kaydeden Trump, "Bu, Ukraynalıların yıkılıp harap olmuş ülkelerini yeniden inşa etmelerine yardımcı olacak, uzun vadeli refahı teşvik edecektir." ifadelerini kullandı.



ZELENSKİ HAKKINDA "DİKTATÖR" SORUSU



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi bugün Washington DC'de ağırlayacağını ve bu konuda anlaşma imzalayacaklarını belirten Trump, Zelenski'ye "diktatör" dediğinin hatırlatılması üzerine, "Zelenski'ye çok saygı duyuyorum. Ona epey silah verdik, onlar da iyi savaştılar." ifadelerini kullandı.



İngiltere Başbakanı Starmer ise ABD ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha fazlası için geri gelmesini engellemek üzere sert, adil ve güçle desteklenen bir barışa ulaşmaya yönelik bir planı görüştüklerini söyledi. Starmer, Trump'ın, Ukrayna'daki barış çabalarına tam destek verdiklerini belirterek, "Ancak bunu doğru bir şekilde yapmalıyız." dedi.



Saldırganı ödüllendiren bir barışın olamayacağını ifade eden Starmer, "Tarihin işgalcinin değil barış yapıcının yanında olması gerektiği konusunda hemfikiriz, bu yüzden şu an mevcut riskler daha yüksek olamazdı ve iyi bir anlaşma sağlamak için birlikte çalışmaya kararlıyız." diye konuştu. Starmer İngiltere'nin bu yıl Ukrayna'ya her zamankinden daha fazla askeri yardımda bulunacağını ifade etti.



Pazar günü Ukrayna konusundaki tartışmaları derinlemesine ele almak için 18 ülkeyi ağırlayacağını aktaran Starmer, Ukrayna'ya verdikleri desteği güçlü şekilde sürdüreceklerini belirtti.



İNGİLTERE'DEN GAZZE'DE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME DESTEK



Gazze konusunda iki devletli çözüme hala inanıp inanmadığıyla ilgili soruya karşılık da Starmer, ateşkesten sonra Gazze'de enkazlar arasından evlerine dönmeye çalışan binlerce Filistinlinin görüntüsünü unutamadığını söyledi.



Starmer, ateşkesin ve yardımların devamı için elden gelen her şeyin yapılması gerektiğini dile getirerek, "Filistinlilerin geri dönmelerine ve hayatlarını yeniden kurmalarına izin vermeliyiz ve hepimiz bunu yapmaları için onları desteklemeliyiz. Ve evet, iki devletli çözümün nihayetinde bölgede kalıcı bir barış için tek yol olduğuna inanıyorum." ifadesini kullandı.



Trump ise Ortadoğu'daki sorunların çözümü için çok çalıştıklarını ve Gazze'deki ateşkes sürecinin birinci aşamasının neredeyse tamamlandığını anlatarak, "Neler olacağını göreceğiz ama bizim bölgede çok olumlu etkilerimiz oldu." dedi.