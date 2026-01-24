Trump'tan Kanada'ya yüzde 100 gümrük vergisi tehdidi. "Çin ile anlaşmamalı"

ABD Başkanı açıklamayı kendisine ait sosyal medya platformu Truthsocial üzerinden yaptı.



Kanada Başbakanı Mark Carney'e vali diyerek seslenirken, "Kanada’yı Çin’in Amerika Birleşik Devletleri’ne mal ve ürün göndermek için bir "Aktarma Limanı" haline getirebileceğini düşünüyorsa, yanılıyor." dedi.

Buna izin verilirse Çin'in Kanada'yı canlı canlı yiyeceği benzetmesinde bulundu. Bölgedeki işletmelerin, toplumsal dokunun ve genel yaşam biçiminin yok edileceği iddiasında bulundu.

Bu anlaşmanın yapılması halinde ABD'ye giren tüm Kanada menşeli ürünlere derhal geçerli olmak üzere yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını ifade etti.