Trump'tan Kasım Süleymani operasyonu açıklaması: Netanyahu son anda vazgeçti

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Fox News'e konuştu.
Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Süleymani'ye düzenlenecek operasyonun uzunca bir süre önemli bir parçası olduğunu ve bu süreçte birçok konuda ortak çalıştıklarını söyledi.
"Süleymani'yi indirdiğimizde İsrail'in bunu bizimle beraber yapıyor olması gerekiyordu. Saldırıdan iki gün önce 'Bunu yapamayız' dediler. Sonra kendi generalimize dönüp 'Bunu biz yapabilir miyiz?' dedim. 'Evet yapabiliriz efendim, size kalmış' dedi. 'O zaman yapalım' dedim." şeklinde konuşan Trump, Netanyahu'nun ve İsrail'in planın önemli bir parçası olduğunu kaydetti.
KASIM SÜLEYMANİ KİMDİR?
İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, Irak'ın başkenti Bağdat yakınlarında 3 Ocak 2020 tarihinde ABD'nin düzenlediği insansız hava aracı saldırısında ölmüş, bu saldırının ardından ABD ile İran arasındaki gerilim iyice tırmanmıştı.
Süleymani, Afganistan'dan Irak'a, Suriye'den Lübnan'a İran'ın bölgedeki politikalarını belirleyen en önemli isimlerden biri olarak biliniyordu.
Doğrudan İran lideri Hamaney'e bağlı hareket eden Süleymani, 1998'den bu yana İran'ın ülke dışındaki askeri-istihbari operasyonlarından sorumlu Kudüs Gücü'nün komutanlığını yürütüyordu.
Süleymani, Trump'ın Temmuz 2018'de İran'a yönelik savaş tehditlerine ilişkin yaptığı bir konuşmada, "Bizi dünyada 'benzeri görülmemiş' bir eylemle tehdit ediyorsunuz. Savaşı başlatabilirsiniz ancak onu bitirecek olan biziz." ifadelerini kullanmıştı.
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