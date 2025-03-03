Trump'tan kendisini öven paylaşım: "Trump, Ukrayna'nın ABD'yi savaşa sürüklemesinden korudu"

Trump, sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social platformu üzerinden, bir başkasının kendisi hakkında yazdığı övgü dolu bir mesajı paylaştı.

Gönderi Trump ve Zelenski arasında yaşanan tartışmaya atıflar içeriyor.

Paylaşımda "Trump, her iki tarafa karşı usta bir satranç oyuncusu gibi oynadı" ve "Trump'ı hafife almayın, bu satranç oyununda o herkesin önünde" ifadeleri dikkat çekiyor.

Trump'ın Ukrayna'nın ABD'yi savaşa sürüklemesinden koruduğu öne sürülüyor. Zelenski'nin geri adım atıp, Trump'ın şartlarını kabul etmekten başka çaresi kalmayacağı ifade ediliyor.