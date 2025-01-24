Trump'tan Kennedy suikastı kararı: Gizli belgeler kamuoyuna açıklanacak
ABD Başkanı Donald Trump, tartışmaların ve komplo teorilerinin odağı haline gelen eski başkan John F. Kennedy suikastına ilişkin önemli bir karara imza attı. Trump, 1963'te gerçekleşen John F. Kennedy (JFK) suikastına ilişkin gizli belgelerin kamuoyuna açıklanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.
ABD Donald Trump, başkanlık döneminin ilk gününden beri kararname imzalamayı sürdürüyor.
Trump, bu kez eski Amerikan Başkanı John F. Kennedy, Senatör Robert F. Kennedy ve insan hakları savunucusu Martin Luther King suikastlerine ilişkin belgelerin kamuoyuna açıklanmasını istedi.
Kararnameye göre, Trump tarafından görevlendirilen yetkililer Başkan Kennedy suikastına ilişkin belgelerin yayınlanması için bir plan oluşturacak.
Bu plan 15 gün içinde Başkan Trump'a sunulacak. Martin Luther King ve Senatör Kennedy için de bu süre 45 gün olarak belirlendi.
KENNEDY SUİKASTI
ABD Başkanı John F. Kennedy, 22 Kasım 1963'te seçim çalışmaları için gittiği Teksas'ta bir suikast sonucu öldürülmüştü.
Dönemin Yüksek Mahkeme Başyargıcı Earl Warren tarafından yürütülen soruşturmada, suikastı gerçekleştiren Lee Harvey Oswald'ın tek başına hareket ettiği sonucuna varılmıştı.
Ancak suikasta ilişkin tartışmalar ve komplo teorileri yıllardır devam ediyor.
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