Trump'tan Kennedy suikastı kararı: Gizli belgeler kamuoyuna açıklanacak

ABD Donald Trump, başkanlık döneminin ilk gününden beri kararname imzalamayı sürdürüyor.



Trump, bu kez eski Amerikan Başkanı John F. Kennedy, Senatör Robert F. Kennedy ve insan hakları savunucusu Martin Luther King suikastlerine ilişkin belgelerin kamuoyuna açıklanmasını istedi.



Kararnameye göre, Trump tarafından görevlendirilen yetkililer Başkan Kennedy suikastına ilişkin belgelerin yayınlanması için bir plan oluşturacak.

Bu plan 15 gün içinde Başkan Trump'a sunulacak. Martin Luther King ve Senatör Kennedy için de bu süre 45 gün olarak belirlendi.