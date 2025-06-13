Trump'tan Kim Jong Un'a mektup: "Ne yazdığını kimse bilmiyor"

Kuzey Kore hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülke lideri Kim Jong Un’a gönderdiği bir mektubu reddetti.



Newsweek’in haberine göre, Trump'ın kendisi tarafından kaleme alınan bu yazışma Pyongyang yönetimi tarafından kabul edilmedi ve iade edilmek üzere geri gönderildi.

Trump, ilk döneminde Kim ile kişisel yazışmalarını sürdürmüş, Kuzey Kore liderinden aldığı "güzel mektuplar" sonrasında "hayranlık duyduğunu" söylemişti.

MEKTUBUN İÇERİĞİ AÇIKLANMADI



Trump’ın mektubunun içeriğine dair resmi bir açıklama yapılmazken, Kuzey Kore’nin mektubu neden reddettiği de belirtilmedi. Ancak kararın diplomatik kanallar üzerinden sözlü olarak iletildiği ifade edildi.



Trump’ın ofisinden yapılan açıklamada, ABD liderinin Kore Yarımadası’nda barış ve istikrarın sağlanmasına büyük önem verdiği, Kim Jong Un ile diyalog kurmaya açık olduğu belirtildi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER



Kuzey Kore ile Trump yönetimi arasında geçmişte üç zirve gerçekleştirilmiş, ancak nükleer müzakerelerde somut ilerleme sağlanamamıştı.



Trump’ın yeniden mektup göndermesi, bazı analistler tarafından olası bir diplomatik hamle olarak yorumlanırken, Pyongyang’ın bu mesajı geri çevirmesi taraflar arasında ilişkilerin yeniden başlamasının yakın olmadığını gösteriyor.