Trump'tan kışkırtıcı Gazze açıklaması: "İsrail'in buradan neden vazgeçtiğini bilmiyorum"

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e verdiği röportajda Gazze ile ilgili skandal bir açıklamaya imza attı.

Trump, büyük tepki toplayan Gazze planına değinerek, "Burası harika bir yer. İsrail'in buradan neden vazgeçtiğini bilmiyorum" dedi.

Trump, "bölgedeki Filistinlilerin yerinden edilmesine yönelik" planına Ürdün ve Mısır'ın karşı çıkmasına şaşırdığını belirterek, "Ürdün ve Mısır'a yılda milyarlarca dolar ödüyoruz ve bunu söylemelerine biraz şaşırdım" diye konuştu.

Gazze planının "gerçekten işe yarayan plan" olduğunu öne süren Trump, şunları söyledi: "Ama bunu zorlamıyorum, sadece arkama yaslanıp tavsiye edeceğim. Sonra ABD bölgenin sahibi olacak. Hamas olmayacak, kalkınma olacak ve temiz bir tabakla her şeye yeniden başlayacaksınız."

ABD Başkanı, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere seçim hakkı verildiği takdirde bölgeyi terk etmek isteyeceklerini iddia etti.