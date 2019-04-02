Açıklama Tricia Newbold adlı Beyaz Saray güvenlik danışmanından geldi. Newbold Demokratlara kongrede yaptığı açıklamada Trump yönetiminden gelen onlarca güvenlik yetki talebini şahısların dış ülkelerin etkisine açık olması, finansal problemleri, suçla ya da uyuşturucuyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle reddedildiği belirtildi.

Newbold, Başkan Donald Trump'ın eski güvenlik direktörü Carl Kline'ı dava etmeyi düşündüğünü söyledi.