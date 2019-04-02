Açıklama Tricia Newbold adlı Beyaz Saray güvenlik danışmanından geldi. Newbold Demokratlara kongrede yaptığı açıklamada Trump yönetiminden gelen onlarca güvenlik yetki talebini şahısların dış ülkelerin etkisine açık olması, finansal problemleri, suçla ya da uyuşturucuyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle reddedildiği belirtildi.
Newbold, Başkan Donald Trump'ın eski güvenlik direktörü Carl Kline'ı dava etmeyi düşündüğünü söyledi.
Trump'tan kızı Ivanka ve Jared Kushner'e güvenlik yetkisi
NTV HaberDünya
Beyaz Saray güvenlik danışmanlarından biri Trump yönetiminin uzmanların uyarısına rağmen, aralarında Başkan Trump'ın kızı Ivanka Trump ve damadı Jared Kushner'in da olduğu yaklaşık 20 kişiye güvenlik yetkisi verdiğini açıkladı.
Açıklama Tricia Newbold adlı Beyaz Saray güvenlik danışmanından geldi. Newbold Demokratlara kongrede yaptığı açıklamada Trump yönetiminden gelen onlarca güvenlik yetki talebini şahısların dış ülkelerin etkisine açık olması, finansal problemleri, suçla ya da uyuşturucuyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle reddedildiği belirtildi.