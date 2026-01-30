Trump'tan Küba hamlesi. Yeni tarife kararnamesini imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, devlet başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırıldığı Venezuela operasyonunun ardından tehdit ettiği Küba'ya yönelik somut adım attı.

Trump, Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden ithal edilen mallara gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Küba hükümetinin ABD'ye yönelik tehditlerini ele aldığı aktarıldı.

Açıklamada, kararnameyle ABD'nin Küba'ya doğrudan veya dolaylı olarak petrol sağlayan ülkelerden yapılan ithalata ek gümrük vergisi uygulamasına olanak tanıyan yeni bir tarife sistemi getirileceği ifade edildi.

Dışişleri ve ticaret bakanlarına tarife sistemini uygulamak için tüm önlemleri alma yetkisi verildiği aktarılan açıklamada, ABD'nin ulusal güvenliğinin ve dış politikasının "Küba rejiminin kötü niyetli eylem ve politikalarından" korunmasının amaçlandığı savunuldu.

Açıklamada, Küba veya etkilenen ülkelerin tehdidi gidermek ya da ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika hedefleriyle uyum sağlamak için önemli adımlar atması halinde Başkanın kararnamede değişiklik yapabileceği kaydedildi.

İRAN'A YENİ TEHDİT: GEMİLERİ KULLANMAMIZ GEREKMEZSE HARİKA OLUR

ABD Başkanı Trump, eşi Milenia Trump ile ilgili belgeselin galası öncesi İran'a yönelik konuştu. Trump, "İran ile konuşmayı planlıyorum. Şu anda İran'a seyreden çok büyük ve güçlü gemilerimiz var, onları kullanmamız gerekmese harika olur" dedi.

KANADA UÇAKLARININ SERTİFİKALARINI İPTAL ETTİ

Donald Trump öte yandan ABD merkezli Gulfstream Aerospace şirketine ait jetleri sertifikalandırmaması nedeniyle Kanada menşeli tüm uçakların sertifikasını iptal ettiğini açıkladı. Ayrıca ABD'ye satılacak tüm Kanada uçaklarına yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağı uyarısı da yaptı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kanada'nın Gulfstream 500, 600, 700 ve 800 jetlerini sertifikalandırmayı reddetmesine tepki gösterdi. ABD Başkanı "Kanada'nın Gulfstream 500, 600, 700 ve 800 jetlerini haksız, yasa dışı ve kararlı bir şekilde sertifikalandırmayı reddetmiş olması gerçeğine dayanarak, bugüne kadar yapılması gereken şekilde, Bombardier Global Express'lerini ve Kanada'da üretilen tüm uçakları, Gulfstream tam olarak sertifikalandırılana kadar sertifikasız sayıyoruz. Gulfstream, büyük bir ABD şirketidir ve yıllar önce sertifikalandırılmış olması gerekirdi." ifadelerini kullandı.