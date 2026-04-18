Trump'tan Küba mesajı. "Çok yakında 70 yıldır beklenen gün gelecek"

ABD Başkanı Donald Trump , Arizona eyaletinin Phoenix kentinde düzenlenen "Turning Point USA" etkinliğinde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu 3 Ocak'ta askeri müdahaleyle alıkoyduğunu anımsatan Trump, "Çok yakında, bu büyük güç sayesinde 70 yıldır beklenen gün gelecek. Buna, 'Küba için Yeni Bir Şafak' deniyor." dedi.

Trump, "Enerji kaynaklarımızı kısıtlamak ve kendimizi bizden nefret edenlerin insafına bırakmak yerine, kendi kaynaklarımızı devreye sokuyoruz." diye konuştu.

Bu sayede ABD'nin, Rusya ve Suudi Arabistan'ın toplamından daha çok petrolü olduğunu savunarak yakın zamanda bu sayının iki katına çıkacağını söyledi.