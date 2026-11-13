Trump'tan Küba'ya askeri müdahale sinyali

ABD Başkanı Donald Trump , Küba 'ya yönelik olası askeri müdahaleye ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Salem News Channel'a verdiği röportajda, başkanlık görevi sona ermeden önce Küba'ya yönelik askeri harekat düzenlenmesine izin verip vermeyeceği sorulan Trump, "Görevden ayrılmadan önce Küba meselesini halletmek istiyorum." yanıtını verdi.

Trump, Küba'ya karşı askeri güç kullanma seçeneğini de kesinlikle değerlendirebileceğini ifade etti.

“KÜBA ESASEN BAŞARISIZ BİR ÜLKE”

Gazetecilere yaptığı açıklamada Küba'daki gelişmeleri yakından izlediklerini belirten Trump, "Çok yakından takip ediyoruz. Durumu çok kötü. Esasen başarısız bir ülke." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu da öven Trump, ailesi Küba kökenli olan Rubio'nun da bu konuda adım atmayı çok istediğini söyledi.

Trump, "Bunu halk için, çok kötü muamele gören ve Amerika'ya gelen Kübalılar için yapabilmeyi çok isterim." dedi.

ABD'NİN KÜBA'YA YÖNELİK BASKISI ARTIYOR

Trump yönetimi, Ocak 2025'te yeniden göreve gelmesinin ardından Küba'ya yönelik ekonomik ve siyasi baskıyı artırdı. Washington yönetimi, Ocak 2026'da Küba'ya petrol sağlayan ülkelere ek gümrük vergileri uygulanmasının önünü açan bir kararname imzaladı.

ABD'nin ocak ayında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırdığı askeri operasyonun ardından, Küba'nın önemli petrol tedarikçilerinden Venezuela'dan yapılan sevkiyatlar da durdu. Petrol tedarikinde yaşanan sıkıntılar, ülkedeki elektrik kesintilerini ve ekonomik krizi daha da ağırlaştırdı.

Washington, 5 Kasım'da Küba'nın elektronik, imalat, denizcilik ve teknoloji sektörlerini hedef alabilecek yeni yaptırım kararları açıkladı. Yaptırımlar kapsamında petrol taşımacılığıyla bağlantılı şirketler ve Küba ordusuna ekipman sağladıkları öne sürülen Çin merkezli firmalar da hedef alındı.

Trump, ekim ayının sonunda Florida'da düzenlenen bir mitingde de Küba'ya askeri müdahale ihtimalini gündeme getirmişti. Küba yönetimi ise ABD'nin baskı politikalarına karşı çıkarak ülkenin egemenliğine yönelik müdahaleleri reddediyor.