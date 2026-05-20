Trump'tan Küba'ya yeni tehdit. Castro hakkında iddianame hazırlandı

Trump, son yaptığı açıklamada yine Küba 'yı tehdit ederken, ‘’Amerikan anavatanının sadece 90 mil uzaklığında düşmanca yabancı askeri, istihbarat ve terör operasyonlarına ev sahipliği yapan bir haydut devleti tolere etmeyeceğiz.'' dedi.

ABD Başkanı ayrıca ülkesinin ‘’Küba halkı yeniden özgürlüğe kavuşana kadar'' mücadeleyi sürdüreceğini belirtti.

Diğer yandan Reuters, eski Küba Devlet Başkanı Raul Castro hakkında ABD’de iddianame hazırlandığını bildirdi. Bu adım, Washington’ın Karayipler’deki komünist Küba yönetimine yönelik baskı kampanyasını tırmandırdığı şeklinde yorumlanıyor.

Geçen hafta Reuters'a konuşan bir ABD Adalet Bakanlığı yetkilisine göre, 94 yaşındaki Raul Castro’ya yöneltilecek suçlamaların temelinde 1996’da Küba savaş uçaklarının, ABD destekli Kübalı sürgünler tarafından kullanılan uçakları düşürmesi olayı bulunuyor. Bu uçaklar Küba üzerinde izinsiz bir şekilde broşür dağıtımı yapıyordu.

ABD'NİN AMBARGOSUNA FİİLİ ABLUKA EKLENMİŞTİ

Yıllardır Küba'ya yaptırımlar uygulayan ABD, geçtiğimiz aylarda komünist yönetime yakıt sağlayan ülkelere tehditte bulunarak fiili bir abluka başlatmıştı. Bu durum ülkede elektrik kesintilerini artırırken, son on yılların en ağır ekonomik krizlerinden birini derinleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da çarşamba sabahı Küba halkına hitaben yayımladığı video mesajda iki ülke arasında ‘yeni bir ilişki’ kurulabileceğini söyledi. Küba göçmeni bir ailenin çocuğu olan Rubio, ABD’nin 100 milyon dolarlık yardım sağlayabileceğini belirtti ve elektrik, gıda ile yakıt sıkıntılarından Küba liderliğini sorumlu tuttu. İspanyolca konuşan Rubio, gıda ve ilaçların Katolik Kilisesi ya da güvenilir yardım kuruluşları aracılığıyla dağıtılması gerektiğini söyledi.

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez Parrilla ise Rubio’yu ‘yolsuz ve intikamcı çıkarların sözcüsü’ olarak nitelendirdi ancak yardımı tamamen reddetmedi.

Rodriguez, X hesabından yaptığı paylaşımda, “100 milyon dolarlık yardım paketinden söz etmeyi sürdürüyor. Küba bunu reddetmedi ancak ekonomik abluka ve enerji kuşatmasının yıkıcı etkileri düşünüldüğünde bu teklifin ne kadar ikiyüzlü olduğu ortada.” dedi.

CASTRO, DİKTATÖR BATİSTA'YI DEVİREN GERİLLA LİDERLERİNDEN

1931 doğumlu Raul Castro, ABD destekli diktatör Fulgencio Batista’yı deviren gerilla savaşında ağabeyi Fidel Castro’ya en yakın isimlerden biriydi. Ayrıca 1961’deki Domuzlar Körfezi Çıkarması’nın püskürtülmesinde rol oynadı. Uzun yıllar savunma bakanlığı yapan Castro, ağabeyi Fidel’in hastalanmasının ardından 2008’de devlet başkanlığını devraldı. Fidel Castro 2016’da öldü. Raul Castro 2018’de devlet başkanlığından ayrıldı ancak Küba siyasetindeki etkisini sürdürdü.

VENEZUELA ÖRNEĞİ

Castro hakkında dava açılması, daha önce Venezuela’nın tutuklu eski lideri Nicolas Maduro hakkında hazırlanan uyuşturucu kaçakçılığı iddianamesini hatırlatıyor. Havana yönetiminin müttefiki olan Maduro’ya yönelik suçlamalar, Trump yönetimi tarafından Ocak ayında Caracas’a düzenlenen ABD operasyonunun hukuki gerekçelerinden biri olarak gösterilmişti. Maduro, bu operasyonla ABD tarafından kaçırılmıştı.