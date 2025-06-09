Trump'tan Los Angeles açıklaması: İç savaş istemiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada Los Angeles’taki protestoların kontrol altına alınmasında Ulusal Muhafız birliklerinin önemli bir rol oynadığını belirterek, eğer kendisi bu kararı vermemiş olsaydı olayların isyana dönüşebileceğini söyledi. Trump, “Dün gece yaşananları çok yakından izledim. Ulusal Muhafızların yaptığı iş gerçekten etkileyiciydi” dedi.



Trump, “Yatırımcı Amerika” etkinliğinde gazetecilere yaptığı açıklamalarda, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom’un kendisini iç savaş çıkarmakla suçlayan önceki açıklamalarına da yanıt verdi:

"Ben iç savaş başlatmıyorum, ben yasayı uyguluyorum. Newsom ise bu büyük eyaleti mahvediyor. Kendisi başarısız bir vali.”

"HARİKA BİR İŞ ÇIKARDILAR"

Trump, Kaliforniya yönetimini yeterince kararlı davranmamakla suçladı ve “Biz ise askerleri gönderdik, harika bir iş çıkardılar” dedi.

DENİZ PİYADELERİ DE DEVREDE

Öte yandan Reuters’a konuşan bir ABD’li yetkili, Ulusal Muhafız birlikleri takviye kuvvet olarak bölgeye ulaşana kadar, Amerikan ordusunun geçici olarak yaklaşık 700 deniz piyadesini (Marines) Los Angeles’a sevk edeceğini bildirdi.

İsmini vermeyen yetkili, bir taburun konuşlandırılacağını ancak şu aşamada İsyan Yasası’nın (Insurrection Act) devreye alınmasının planlanmadığını söyledi.