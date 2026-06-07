Trump'tan Lübnan açıklaması: İran ile yapılacak anlaşmanın parçası olmasını talep etmedim

NBC News'e konuşan ABD Başkanı Donald Trump , Lübnan 'ın İran ile kısa vadede yapılacak bir anlaşmanın parçası olmasını talep etmediğini söyledi.

Trump, herhangi bir anlaşmanın parçası olarak İran'ın dondurulmuş varlıklarını önceden serbest bırakmayacağını veya herhangi bir yaptırımı kaldırmayacağını da belirtti.

İSRAİL BEYRUT'U VURDU

Öte yandan İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyini vurdu. İsrail saldırıyı, Başbakan Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın ortak açıklamasıyla duyurdu.

Açıklamada, Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'de Hizbullah'ın karargahının hedef alındığı belirtildi.

Saldırının, Hizbullah'ın İsrail topraklarına attığı füzelere misilleme olduğu ifade edildi.

İsrail ordusu bu sabah, Lübnan'dan topraklarına atılan iki füzeyi önlediğini açıklamıştı.

Ardından Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti ve çevresi için tahliye uyarısı verildi.

İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmaları sona erdirmesi beklenen ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti ancak hiçbir zaman tam olarak uygulanmadı.