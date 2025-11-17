Trump'tan Maduro'yla görüşme sinyali

ABD'nin Karayipler'deki askeri yığınağını artırması nedeniyle gerilim tırmanırken, ABD Başkanı Donald Trump, uyuşturucu kartelleriyle işbirliği yapmakla suçladığı Venezuela lideri Nicolas Maduro'ya ilişkin mesaj verdi.

Trump Beyaz Saray'a gidişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Maduro ile temas ihtimaline kapıyı açık bıraktı. Florida’da konuşan Trump, “Maduro ile bazı görüşmeler yapabiliriz, nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Onlar konuşmak istiyor.” dedi.

Trump ayrıntı vermese de “Uyuşturucu satıcılarını ve uyuşturucuyu ülkemize girmeden durduruyoruz.” diyerek Maduro üzerindeki baskıyı sürdüreceğini belirtti.

Pentagon son haftalarda Karayipler’e savaş gemileri, savaş uçakları ve bir nükleer denizaltı konuşlandırdı. ABD yetkilileri, Maduro yönetimine karşı müdahale de dahil askeri seçeneklerin masada olduğunu belirtiyor.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4.5 milyon kişilik milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Trump, Venezuela hakkında Kongre ile "potansiyel seçenekleri" konuşup konuşmadığı üzerine de "Kongre'yi işin içinde tutmak istiyoruz." cevabını verdi.

GAZETECİYE EPSTEİN AZARI

Trump, kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili sorular üzerine ise bu konuda konuşmak istemediğini belirterek, gazetecileri azarladı.

Trump, "Berbat bir muhabirsiniz ve sizin gibi sahte haberler yapanlar, Trump yönetiminin muazzam başarısını gölgelemek için bunu sürekli gündeme getiriyorlar." dedi.

New York'un ilk Müslüman belediye başkanı seçilen Zohran Mamdani hakkında her hangi bir soru olmamasına rağmen Trump, "New York Belediye Başkanı Washington'a gelip bizimle görüşmek istiyor, bir çözüm yolu bulacağımızı söyleyebilirim. New York için her şeyin yolunda gitmesini istiyoruz." diye konuştu.

Trump, daha önce Mamdani'nin belediye başkanı seçilmesi halinde New York'a yönelik federal fonları kesme tehdidinde bulunmuştu.

RUSYA İLE İŞ YAPAN HER ÜLKEYE YAPTIRIM

Öte yandan Donald Trump, Rusya'ya yönelik yaptırımlara ilişkin de açıklamalar yaptı.

Cumhuriyetçilerin Rusya ile iş yapan ülkelere yaptırım uygulanmasını öngören bir yasa üzerinde çalıştığını söyleyen Trump, “Bildiğiniz gibi, bunu ben önermiştim; dolayısıyla Rusya ile iş yapan herhangi bir ülke çok ağır şekilde yaptırıma uğrayacak. Buna İran’ı da ekleyebilirler.” diye konuştu.