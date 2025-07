Trump'tan Mamdani’ye tehdit: “O zaman onu tutuklamak zorunda kalırız”

ABD’deki Başkan Donald Trump yönetimi, resmi sonuçlara göre Demokrat Parti’nin New York Belediye Başkanı adayı olan Temsilciler Meclisi üyesi Zohran Mamdani’nin vatandaşlığının elinden alınabileceği tehdidinde bulundu.



The Guardian gazetesinin haberine göre, Cumhuriyetçi Tennessee Temsilciler Meclisi üyesi Andy Ogles, Mamdani’nin ABD vatandaşı olma aşamasında “teröre” desteğini gizlemiş olabileceği iddiasıyla vatandaşlığının iptal edilmesi çağrısında bulundu. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, bu bağlamda bir soruşturmanın açılabileceğine işaret etti.



Uganda’da doğan ve anne-babası Hindistanlı olan 33 yaşındaki Mamdani, 2018 yılında ABD vatandaşı olmuştu. Aynı zamanda Müslüman olan Mamdani, Filistinlilerin hakları için sesini yükseltmesiyle de biliniyor.



“BU GÖZDAĞINI KABUL ETMEYECEĞİZ”



ABD Başkanı Trump’a dün Mamdani’nin maskeli Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerinin “komşularını sınır dışı etmekten alıkoyma” vaadi soruldu. Axios haber sitesinin aktardığına göre, Trump, bu soruya yanıtında, “Yani, o zaman onu tutuklamak zorunda kalırız” diye konuştu.



Mamdani ise buna sosyal medya platformu X üzerinden yanıt verdi. Mamdani, paylaşımında, “Birleşik Devletler Başkanı, beni tutuklamakla, vatandaşlığımı elimden almakla, beni bir gözaltı merkezine yerleştirip sınır dışı etmekle tehdit etti. Herhangi bir kanunu ihlal ettiğim için değil sırf ICE’ın kentimizi terörize etmesini reddedeceğim için” ifadelerini kullandı.



Mamadani, sözlerini şöyle sürdürdü: “(Trump’ın) açıklamaları sadece demokrasimize bir saldırıyı temsil etmekle kalmıyor, aynı zamanda gölgelerde saklanmayı reddeden her bir New Yorkluya bir mesaj gönderiyor: Eğer sesinizi yükseltirseniz sizin için gelirler. Bu gözdağını kabul etmeyeceğiz.”



CUMHURİYETÇİ VEKİLDEN BAKANA MEKTUP



Mamdani’nin göçmenlik statüsü hakkındaki tartışmalar, siyasetçinin Demokrat Parti içindeki ön seçimi en büyük rakibi Andrew Cuomo’nun önünde birinci sırada tamamlamasının ve İslamofobik saldırılarla karşı karşıya kalmasının ardından geldi.



Trump yönetimi de aynı zamanda “belirli suçları işlemiş ve sonradan ABD vatandaşı olmuş kişilerin vatandaşlığını ellerinden almaya öncelik verme konusunda” avukatlara talimat vermiş durumda.



Cumhuriyetçi vekil Ogles de ABD Adalet Bakanı Pam Bondi’ye Mamdani’nin ön seçimi kazanmasının ardından bir mektup yazarak siyasetçi hakkında soruşturma çağrısında bulundu. Ogles, Mamdani’nin “ABD vatandaşlığını teröre olan maddi desteğini bilerek yanlış temsil etmiş ya da gizlemiş bir şekilde” almış olabileceğini iddia etti.



Ogles’in çağrısı hakkındaki soruya yanıt veren Leavitt ise “Bu iddiaları görmedim ama eğer doğrularsa bu soruşturulması gereken bir şey” dedi. ABD Adalet Bakanlığı da Ogles’in mektubunun alındığını teyit etti ancak başka yorumda bulunmadı.