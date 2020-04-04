Trump'tan maske açıklaması: Ben takmam

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da düzenlendiği basın toplantısında konuştu.



Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin tavsiyesi üzerine halka maske takması çağrısı yaptı.



Kararın gönüllülük esasına dayalı olduğunu vurgulayan ABD Başkanı Trump; kendisinin maske takmayacağını da belirtti.



Trump, "Ben şu an kendimi iyi hissediyorum ve maske takmak istemiyorum" ifadelerini kullandi.



ABD Başkanı Donald Trump belirti göstermeyen kişilerin virüsü daha çok yaydığının ortaya çıktığını da sözlerine ekledi.

