Trump'tan Medvedev'e sert tepki

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Haziran Pazartesi günü Truth Social platformunda yaptığı dikkat çekici bir paylaşımla, eski Rusya Devlet Başkanı Dmitry Medvedev’in İran’a yönelik nükleer başlık açıklamalarına sert tepki gösterdi.



Trump paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



“Eski Başkan Medvedev’in ‘N kelimesini’ (Nükleer!) böylesine rahatça kullandığını ve kendisiyle birlikte diğer ülkelerin İran’a nükleer başlık sağlayacağını söylediğini mi duydum? Gerçekten bunu söyledi mi, yoksa bu sadece hayal gücümün bir ürünü mü? Eğer söylediyse ve bu teyit edildiyse, lütfen derhal haber verin. ‘N kelimesi’ bu kadar sıradan kullanılmamalı. Sanırım bu yüzden Putin ‘patron’.”

Trump ayrıca, ABD’nin nükleer denizaltı gücüne övgüde bulunarak, son saldırılarda 30 Tomahawk füzesinin tamamının hedefi tam isabetle vurduğunu belirtti. “Hafta sonu ekipmanlarımız harikaydı ama asıl gücümüz 20 yıl ileride olan nükleer denizaltılarımız” diyen Trump, “Onlar şimdiye kadar yapılmış en güçlü ve ölümcül silahlar” ifadelerini kullandı.

"TRUMP YENİ BİR SAVAŞ BAŞLATTI"

Trump’ın tepkisine neden olan açıklamalar, şu anda Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Medvedev’e ait. Medvedev, Pazar günü yaptığı açıklamada, Trump'ın İran’a yönelik saldırılarla yeni bir savaş başlattığını ve bu durumun İran halkını dini lider Ali Hamaney etrafında kenetleyeceğini söyledi.



Medvedev ayrıca, ABD’nin saldırılarının İran’ın nükleer altyapısına zarar vermediğini ve Washington’un bir kara harekAtına çekilme riski taşıdığını da belirtti.

MEDVEDEV: "ABD'NİN SALDIRISINI KINIYORUM"

Medvedev ise, Trump'ın açıklamaları üzerine yaptığı son paylaşımda şunları söyledi:

"ABD’nin İran’a yönelik saldırısını kınıyorum — bu saldırı hedeflerine ulaşamadı. Ancak Rusya’nın, İran’a nükleer silah sağlamaya dair hiçbir niyeti yok; çünkü İsrail’in aksine, biz Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na tarafız.

Bu sürecin ne anlama geldiğini gayet iyi biliyorum; çünkü başkan olarak nükleer güçlerimizin denetiminden ben sorumluydum. Ama başka ülkeler bunu yapabilir — söylenen de buydu zaten.



Ve kesinlikle kimin daha fazla nükleere sahip olduğu üzerinden tartışmamalıyız. Özellikle de, bir zamanlar bir ABD başkanıyla imzaladığım Yeni START Anlaşması şimdilik hala yürürlükteyken.

Asıl soru şu: Sırada ne var?"

