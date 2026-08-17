Trump'tan Mekke Paktı'na destek: Büyük, cesur ve önemli bir ilk adım

ABD Başkanı Donald Trump , Türkiye , Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşmasına ilişkin açıklama yaptı.

Trump, üç ülkenin uzun süredir üzerinde çalışılan savunma anlaşmasını imzalamasından memnuniyet duyduğunu belirterek, anlaşmanın Ortadoğu'da ülkelerin kendi güvenlikleri konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmelerinin göstergesi olduğunu söyledi.

Trump, “Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın kısa süre önce ve nihayet Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzaladığını görmekten büyük mutluluk duyuyorum.” dedi.

ABD Başkanı, anlaşmanın bölgesel açıdan önemine işaret ederek şunları söyledi:

“Bu, Ortadoğu'nun nasıl bir araya geldiğini ve ülkelerin sonunda kendilerini çok daha anlamlı bir biçimde savunabileceklerini gösteriyor.”

Trump, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın liderlerini de tebrik ederek, “Bu büyük, cesur ve önemli bir ilk adım. Vay canına!” ifadelerini kullandı.

MEKKE'DE İMZALANDI

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı 7 Ağustos'ta imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından imzalanan anlaşmanın temelini kolektif savunma ilkesi oluşturuyor.

Anlaşmaya göre üç ülkeden herhangi birine yönelik silahlı saldırı, diğer ülkelere de yapılmış bir saldırı olarak değerlendirilecek. Düzenleme bu yönüyle NATO Antlaşması'nın kolektif savunmayı düzenleyen 5. maddesine benzetiliyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da anlaşmanın teknik olarak NATO'nun 5. maddesine benzer bir mekanizma içerdiğini, saldırıya uğrayan ülkeye verilecek desteğin taraflar arasındaki istişarelerin ardından belirleneceğini açıklamıştı.

ORTAK TATBİKATLAR VE SAVUNMA SANAYİSİ İŞBİRLİĞİ

Milli Savunma Bakanlığı, anlaşma kapsamında üç ülkenin savunma ve dışişleri bakanları ile genelkurmay başkanları veya silahlı kuvvetler komutanlarının dahil olacağı üst düzey siyasi ve askeri mekanizmaların oluşturulmasının planlandığını açıkladı.

Kara, deniz ve hava kuvvetlerinin yanı sıra hava savunma ve insansız sistemleri kapsayan ortak tatbikatlar yapılması da planlanıyor.

Üç ülke arasında savunma sanayisinde ortak geliştirme ve üretim, teknoloji paylaşımı, lojistik ve bakım alanlarındaki işbirliğinin artırılması öngörülüyor. İnsansız ve otonom sistemler, elektronik harp ve yapay zeka ise öncelikli alanlar arasında bulunuyor.

MISIR DA KATILABİLİR

Türkiye, anlaşmanın mevcut ittifaklara alternatif olmadığını ve başka ülkelerin katılımına açık olduğunu açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Mısır'ın ilerleyen dönemde üçlü savunma mekanizmasına katılabileceğini söyledi.

Pakistan ise anlaşmanın herhangi bir ülkeye karşı oluşturulmadığını ve “tamamen savunma amaçlı” olduğunu belirtmişti. Türkiye de paktın İran'ı veya başka bir ülkeyi hedef almadığını vurgulamıştı.