Trump’tan Merz’e “sürpriz”: Almanya’nın yeni lideri “testi geçmeyi umuyor”

ABD Başkanı Donald Trump ve Almanya’nın yeni Federal Başbakanı Friedrich Merz, bugün Beyaz Saray’da bir araya gelecek. Beyaz Saray’ın açıkladığı resmi takvime göre, Trump, bugün Merz’i Türkiye saatiyle 18.30’da karşılayacak.

Trump’ın daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile Oval Ofis’te kameraların karşısında yaşadığı gerginlik Trump-Merz görüşmesinin nasıl geçebileceğini de merak konusu haline getirdi.



Almanya’nın haftalık siyaset dergisi Der Spiegel’in haberine göre, Trump, esasında Merz’le önce kapalı kapılar ardında görüşmek istiyordu. Ancak, daha sonra planlarda bir değişiklik oldu ve bu durum “açık bir şekilde” Merz için de “sürpriz” oldu.



ÖNCE OVAL OFİS, SONRA YEMEK



Haberde paylaşılan bilgilere göre, ilk plan, iki liderin önce kapalı kapılar ardında bir görüşme yapacağı, ardından heyetlerin birlikte öğle yemeği yiyeceği yönündeydi. Ardından iki lider Oval Ofis’te kameraların karşısına geçecekti. Fakat bu planda değişiklik yapıldı.



The New York Times (NYT) gazetesi, Oval Ofis’teki toplantının ziyaretin başlangıcına, öğle yemeğinin öncesine alındığını aktardı. Alman yetkililer ise kameralar açılmadan önce iki liderin görüş ayrılıklarını özel olarak çözme fırsatı bulabilmesi için öğle yemeğinin önce gerçekleşmesini bekliyordu.



Der Spiegel’e göre, bu değişiklik, Trump ve Merz’in kameraların önünde gergin bir konuşma yapması “tehlikesini” de beraberinde getirdi.



“EN ETKİLİ ALMAN LİDER” OLABİLECEK Mİ?



NYT de konuya ilişkin haberinde, Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) lideri Merz'in Oval Ofis’e gideceğini ve burada “Trump’ın testini geçmeyi umduğunu” yazdı. Haberde, Merz’in Beyaz Saray’a geldikten sonra kendisini eski başbakan Angela Merkel’in döneminden bu yana dünya sahnesindeki en güçlü Alman lider olarak konumlandırmayı umduğu yorumuna yer verildi.



Habere göre, hem Merz hem de danışmanları Oval Ofis’te kameraların karşısında bir performans sergilemesi gerektiğinin farkında.



ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Şubat 2025’teki erken genel seçimlerin hemen öncesinde Almanya’da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin gördüğü muameleyi eleştirmiş, ülkedeki ifade özgürlüğü konusunda da eleştirilerini sıralamıştı. Bu açıklama ise Almanya'da tepkiyle karşılanmıştı.



“MERZ’İN EKİBİ, ABD’YE GİDEN LİDERLERİN DANIŞMANLARIYLA GÖRÜŞTÜ”



Merz’in ekibinin iki lider arasındaki ilk görüşmenin ne kadar önemli olduğunu bildiğine dikkat çekilen NYT’nin haberinde, Merz’in ekibinin daha önce Washington’a giden diğer liderlerin danışmanlarıyla kendi deneyimleri konusunda konuştuğu bilgisi verildi. Merz de Ramaphosa’nın da aralarında olduğu liderlerle bizzat görüştü.



Habere göre, Almanya Başbakanı, Beyaz Saray’da yapacakları görüşmeler sırasında, Trump’ı Rusya karşısında Avrupa’yı, özellikle de Ukrayna’yı savunmaya devam etme konusunda ikna etmeye çalışacak. Merz’in Rusya petrolü ve gazını satın alan ülkelere olası cezalar da dahil olmak üzere Moskova’ya karşı yeni ve koordine edilmiş yaptırımlar konusunda baskı yapması da bekleniyor. Yapılacak görüşmelerde Merz’in ABD’nin Almanya ve Avrupa Birliği’nden (AB) gelen ürünlere yüksek gümrük vergisi tarifeleri uygulama tehdidini de bertaraf etmeye çalışacağı öngörülüyor.

