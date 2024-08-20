Trump'tan Musk açıklaması: İsterse bakan veya danışman olacak

Eski Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump, seçilmesi halinde milyarder girişimci Elon Musk’u bakan veya danışman olarak atamayı düşündüğünü açıkladı.

Trump'tan Musk açıklaması: İsterse bakan veya danışman olacak

Pennsylvania’daki bir seçim kampanyası etkinliğinin ardından basına konuşan Trump, kabul etmesi halinde ’ı kabinede bir göreve atamayı veya danışmanlık görevi vermeyi düşündüğünü söyledi.

Elon Musk, geçtiğimiz hafta sosyal medya platformu X üzerinde ile bir canlı yayın gerçekleştirmiş ve "Ülkenin iyiliği için seçimleri Trump’ın kazanması gerektiğini" söylemişti.

Yayın sırasında Musk, Trump'a hükümetin etkin çalışmasına ilişkin bir başkanlık komisyonu kurulmasını ve bu komisyonun başına da kendisinin atanması teklifinde bulunmuştu. Trump, bu teklife "Bunu yapmayı çok isterim." diye cevap vermişti.

Elon Musk, 2016’daki seçimlerde Hillary Clinton, 2020’deki seçimlerde de Joe Biden’ı desteklemişti.

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