Trump'tan Musk şakası: "Ondan kurtulmak imkansız, evine gitmiyor"

ABD seçimlerinin galibi Donald Trump, milyarder iş insanı Elon Musk'ın seçilmiş başkan üzerinde etkisini sürdürdüğü için ondan "kurtulamayacağını" söyleyerek şaka yaptı.



Trump, salı günü Musk'ı yeni kurulan Hükümet Verimliliği Departmanı'nın eş başkanı ilan etti.



Çarşamba günü ise Trump, Washington DC'de Cumhuriyetçi liderlerle yaptığı toplantıda etkili milyarderle iyi giden ilişkilerinden bahsetti.

"ELON EVE GİTMİYOR"



Trump, Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileriyle konferansta, "Elon eve gitmiyor. Ondan kurtulmam imkansız, en azından onu sevmemeye başlayana kadar." diye espri yaptı.



Musk, ocak ayında Beyaz Saray'ı devralmaya hazırlanan Trump'ın seçim süreci boyunca en büyük destekçisi olmuştu. Dünyanın en zengin insanı, Trump'ın yeniden seçilme kampanyasına milyonlarca dolar harcamıştı.



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HER GÜN BERABERLER



Musk'ın neredeyse her gününü Trump ile birlikte Florida'daki konutunda geçirdiği öne sürülmüştü.



Dünyanın en zengin kişisinin seçimden bu yana sürekli olarak seçilmiş başkan Trump'ın yanında olduğu, onunla verandada yemek yediği ve golf oynadığı aktarılmıştı.



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"MUTLAKA ARALARI BOZULACAK"



Siyasi uzmanlar, dünyanın en zengin insanı Elon Musk ile ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump arasında bir anlaşmazlığın kaçınılmaz olduğunu öne sürüyor.



Musk ve Trump'ın ilgiden hoşlanan kişiliklerinin "bir arada var olmakta" zorlanacağı tahmin ediliyor.



Seçilmiş başkana yakın kaynaklar, "Elon çok huysuz ve Trump da öyle. Trump'ın Elon'un üzerine çekeceği ilgiyi beğeneceğini sanmıyorum. İnanamayacağınız kadar ilgi meraklısı." ifadelerini kullandı.