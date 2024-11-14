Trump'tan Musk şakası: "Ondan kurtulmak imkansız, evine gitmiyor"

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, teknoloji devi Elon Musk ile ilişkileri hakkında konuştuğu sırada dikkat çeken bir şaka yaptı. Dünyanın en zengin insanını arkasına alan Trump, "Elon eve gitmiyor. Ondan kurtulmam imkansız, en azından onu sevmemeye başlayana kadar." diye konuştu. Son zamanlarda ikili ilişkileri ile gündemden düşmeyen Trump ve Musk, neredeyse her günlerini birlikte geçiriyor. Siyasi uzmanlar, Musk ile Trump arasında bir anlaşmazlığın kaçınılmaz olduğunu öne sürüyor.

Trump'tan Musk şakası: "Ondan kurtulmak imkansız, evine gitmiyor"

seçimlerinin galibi , milyarder iş insanı 'ın seçilmiş başkan üzerinde etkisini sürdürdüğü için ondan "kurtulamayacağını" söyleyerek şaka yaptı.

Trump, salı günü Musk'ı yeni kurulan Hükümet Verimliliği Departmanı'nın eş başkanı ilan etti.

Çarşamba günü ise Trump, Washington DC'de Cumhuriyetçi liderlerle yaptığı toplantıda etkili milyarderle iyi giden ilişkilerinden bahsetti.

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"ELON EVE GİTMİYOR"

Trump, Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileriyle konferansta, "Elon eve gitmiyor. Ondan kurtulmam imkansız, en azından onu sevmemeye başlayana kadar." diye espri yaptı.

Musk, ocak ayında Beyaz Saray'ı devralmaya hazırlanan Trump'ın seçim süreci boyunca en büyük destekçisi olmuştu. Dünyanın en zengin insanı, Trump'ın yeniden seçilme kampanyasına milyonlarca dolar harcamıştı.

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HER GÜN BERABERLER

Musk'ın neredeyse her gününü Trump ile birlikte Florida'daki konutunda geçirdiği öne sürülmüştü.

Dünyanın en zengin kişisinin seçimden bu yana sürekli olarak seçilmiş başkan Trump'ın yanında olduğu, onunla verandada yemek yediği ve golf oynadığı aktarılmıştı.

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"MUTLAKA ARALARI BOZULACAK"

Siyasi uzmanlar, dünyanın en zengin insanı ile 'nin seçilmiş başkanı arasında bir anlaşmazlığın kaçınılmaz olduğunu öne sürüyor.

Musk ve Trump'ın ilgiden hoşlanan kişiliklerinin "bir arada var olmakta" zorlanacağı tahmin ediliyor.

Seçilmiş başkana yakın kaynaklar, "Elon çok huysuz ve Trump da öyle. Trump'ın Elon'un üzerine çekeceği ilgiyi beğeneceğini sanmıyorum. İnanamayacağınız kadar ilgi meraklısı." ifadelerini kullandı.

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