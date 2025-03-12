Trump'tan Musk'a destek: Bir Tesla satın aldı

ABD Başkanı Trump, Musk ile beraber kameralar karşısına geçerek, Beyaz Saray'ın bahçesine getirilen Tesla araçlarla poz verdi. Normal koşullarda kendisinin araç kullanmadığını, ancak Musk'a desteğini vurgulamak üzere bir araç alacağını kaydeden Trump, "Satın alacağım çünkü birincisi, bu harika bir ürün, olabildiğince iyi. İkincisi, bu adam enerjisini ve hayatını bunu yapmaya adadı ve bence kendisine haksızlık yapıldı." diye konuştu.

"TESLA BAYİLERİNE SALDIRI İÇ TERÖR EYLEMİ" ABD Başkanı, Tesla bayilerine yönelik şiddet eylemleri iddialarının "iç terör eylemi" olarak nitelendirileceğini ve failler için ağır sonuçlar doğuracağını vurguladı. Beyaz Saray'da park halindeki bir filodan kırmızı bir Tesla Model S seçen Trump, aracın içine binerek kameralara poz verdi.

Trump, "Şimdi bir tane alacağım. Kötü haber şu ki, kullanmama izin yok çünkü uzun zamandır araba kullanmadım. Araba kullanmayı çok severim ama Beyaz Saray'da kullanacağım ve personelimin kullanmasına izin vereceğim. Benim kullanmama izin yok." diye konuştu.

TELA HİSSELERİ DÜŞTÜ

Şirketin hisseleri Aralık ayındaki 490 dolarlık zirveden yüzde 50'den fazla düştü. Dün yüzde 15'in üzerinde değer kaybeden Tesla, 222 dolara kadar geriledi. Şirketin piyasa değeri ise 1,5 trilyon dolarlık zirve seviyesinden 850 milyar dolara kadar indi.



Elektrikli otomobil devi, Hükümet Verimliliği Departmanı'ndan (DOGE) sorumlu Üst Yönetici Musk'ın eylemleri ve Avrupa'daki aşırı sağcı siyasi partileri desteklemesinin etkisiyle ivme kaybetti. Tesla'nın Almanya'da satışları yıllık yüzde 76,3 gerilemişti.



Musk, Trump'ın seçim kampanyasına 200 milyon dolardan fazla harcama yapmıştı.