Trump'tan, Musk'a yeni parti yanıtı: Çok saçma

ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk'ın kurduğunu ilan ettiği "Amerika Partisi"ni "çok saçma" bulduğunu

Trump'tan, Musk'a yeni parti yanıtı: Çok saçma

ABD Başkanı Donald 'ın, dünyanın en zengin insanı iş adamı ile yaşadığı gerilim yeni bir boyut kazandı.

Trump, arasının açıldığı eski destekçisi milyarder iş adamı Elon Musk'ın parti kurma çalışmalarından hoşnut olmadığını söyledi.

Hafta sonu tatilinden Beyaz Saray'a dönüşü öncesinde Morristown Havaalanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Musk'un girişimini "çok saçma" bulduğunu söyledi.

"Sanırım üçüncü bir parti kurma fikri can sıkıcı." diyen Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin başarısını vurgulayıp yeni bir partinin "karışıklığa yol açacağı" değerlendirmesini yaptı.

CUMA GÜNÜ SEL FELAKETİ YAŞAYAN TEKSAS'A GİDECEK

ABD Başkanı Trump, sel felaketinin yaşandığı Texas'ı ziyaret edip etmeyeceği sorusuna ise "Muhtemelen cuma günü." yanıtını verdi.

Musk Amerika Partisi'ni kurdu

Musk Amerika Partisi'ni kurdu

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