Trump'tan Müslüman seçmen iddiası: "Hepsi beni destekliyor"

ABD'de Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Demokrat aday Kamala Harris'in kabinesini "savaş çığırtkanı" şeklinde niteledi.

ABD siyasi tarihindeki "en büyük ve geniş koalisyonu" oluşturduklarını öne süren Trump, "Buna Michigan'da barış isteyen rekor sayıdaki Arap ve Müslüman seçmen de dahil." ifadesini kullandı.



Donald Trump, Michigan'daki Arap ve Müslüman seçmenin "Harris ve ekibinin Ortadoğu'yu işgal edeceğinden, milyonlarca Müslümanın ölümüne neden olacağından ve 3. Dünya Savaşı'nı başlatacağından haberdar olduğunu" ileri sürerek, kendisini desteklediklerini söyledi.



Ülkede en çok oyu alan değil en fazla delegeye ulaşan adayın başkan olduğu seçim sistemi nedeniyle "salıncak eyaletlerdeki" sonuçlar daha fazla önem taşıyor.



MÜSLÜMANLAR TRUMP'I DESTEKLİYOR MU?



ABD'deki en büyük Müslüman hakları savunucu örgütü Amerika-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Müslüman toplumunun başkanlık seçimlerindeki son tutumuna ilişkin anket yaptı.



Ankette, Demokrat Parti adayı Kamala Harris yüzde 41 ile Müslüman seçmenler için daha öncelikli bir tercih olurken, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'a oy vereceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 9,8'de kaldı.

