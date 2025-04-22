Trump'tan Netanyahu açıklaması: "Her konuda aynı taraftayız"

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğünü belirterek, İran da dahil olmak üzere birçok konuda ortak bir duruş sergilediğini söyledi.

Trump, "Az önce İsrail Başbakanı ile görüştüm. Görüşme çok iyi geçti, her konuda aynı taraftayız" ifadelerini kullandı.







