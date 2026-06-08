Trump'tan Netanyahu açıklaması. "İran karşısında tek başına kalabileceğini söyledim"

İran ve İsrail arasında 8 Nisan'dan bu yana süren kırılgan ateşkeste taraflar birbirini vurdu. Karşılıklı füze saldırıları 24 saat geçmeden durdu.

Çatışma, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında, savaşı sona erdirmek için pazarlıklar sürerken patlak verdi.

İran'ı harekete geçiren, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırısı oldu. Amerikan Başkanı'nın uyarılarına rağmen İsrail, haftasonu, Hizbullah'ın kalesi Dahiye mahallesini vurdu.

İran İsrail'in Lübnan saldırısına misilleme olarak çok sayıda balistik füze ateşledi. Devrim Muhafızları, Nasıra yakınlarındaki Ramat David hava üssünün hedef alındığını açıkladı. İsrail ordusu ise füzelerin havada imha edildiğini duyurdu.



TRUMP: NETANYAHU'YU İKNA ETTİM

ABD Başkanı Donald Trump , İsrail basınına Başbakan Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu. Netanyahu'dan İran'ın füze saldırılarına karşılık vermemesini talep ettiğini söyleyen Trump, “Bibi'ye ne yapacağı konusunda çok dikkatli olması gerektiğini, aksi takdirde çok yakın bir zamanda İran karşısında tek başına kalabileceğini söyledim. İsrail'in İran'a saldırılarından ‘son dakikada’ haberdar edildim ama saldırıyı sınırlandırmayı başardım” ifadelerini kulandı.

Trump, Tahran yönetiminin İsrail'e yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirmeyeceğini açıkladığını ve karşılıklı saldırıların durdurulmasını talep ettiğini bildirdi. Bunun üzerine Netanyahu ile yeniden bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktaran Trump, “Netanyahu’yu saldırıları durdurma konusunda ikna ettim” diye konuştu.

Müzakere süreciyle ilgili değerlendirmede bulunan Trump, İran ile kapsamlı bir anlaşmaya varılmasının hala mümkün olduğunu belirtti. Trump, “Tahran yönetimi de bunu istiyor” dedi.



GALİBAF: ZAMANI GELDİĞİNDE SAVAŞ, ZAMANI GELDİĞİNDE MÜZAKERE



İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İran’ın dün akşam İsrail’e düzenlediği balistik füze saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Galibaf, söz konusu saldırının "İran’ın bölgedeki savaşın sona ermesine yönelik müzakere sürecinin kesintiye uğramasından çekinmediğinin" bir göstergesi olduğunu söyledi. Tahran yönetiminin hedeflerine ulaşması için savaş alanındaki baskı ile diplomasinin birlikte yürütülmesi gerektiğini savunan Galibaf, "Ne diplomasi tek başına askeri saldırıları engeller ne de askeri operasyonlar diplomasiye engel olur" dedi.



Galibaf, savaş ve müzakere arasında bir denge bulunduğunu belirterek, "Mesele sadece savaşmak ya da müzakere etmek değil. Aksine zamanı geldiğinde savaşmalı, zamanı geldiğinde de müzakere etmeliyiz. Düşmanı bu şekilde yenebiliriz. Müzakerenin mücadelenin devamı olduğunu söylememiz ancak bu şekilde gerçeklik kazanır" ifadelerini kullandı.



“ABD ABLUKASINI YENİ BİR YENİLGİYE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ”



ABD’nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasını "savaş suçu" olarak nitelendiren Galibaf, İran’ın bunu düşmanları için yeni bir yenilgiye dönüştüreceğini söyledi. Galibaf, "Ulusal birlik, güç diplomasisi ve liderin komutası altındaki askeri güçle düşmanın İran halkını teslim alma umudunu boşa çıkaracağız" dedi.

TRUMP'TAN “SALDIRILARI DURDURUN” ÇAĞRISI

İsrail ile İran arasında nisan başında yürürlüğe giren kırılgan ateşkes son dönemde artan gerilim nedeniyle yeniden sınanırken ABD Başkanı Donald Trump Truth Social hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Donald Trump, “İsrail ve İran ateş etmeyi derhal durdurmalı.” ifadelerine yer verdi.

İsrail ordusu, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde Hizbullah'a ait altyapıyı hedef aldığını açıklarken, saldırıda en az iki kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Saldırının ardından İran'dan İsrail'e füze atışları yapıldı. Tahran yönetimi, İsrail'in Lübnan'daki operasyonlarını sürdürmesi halinde daha sert karşılık verileceği uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ise ilk açıklamasında hem İran'ın füze saldırılarından hem de İsrail'in Beyrut'u hedef almasından memnun olmadığını belirterek taraflara müzakere masasına dönme çağrısı yaptı. Hatta Axios, Trump'ın Netanyahu'yu aradığını ve misilleme saldırısını ertelemesini istediğini bildirmişti. Buna göre Netanyahu istemeden de olsa Trump'ın teklifini kabul etti.

TRUMP UYARISINA RAĞMEN İSRAİL'DEN MİSİLLEME

Ancak ABD Başkanı'nın uyarısına rağmen İsrail'den gece yarısı misilleme geldi. İsrail ordusu, İran'ın batısı ve merkezdeki bölgelerini vurduğunu bildirdi. İsrail savaş uçakları İran'ın 5 büyük kentini vurdu. Vurulan kentler, başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Tebriz ve Kirmanşah.

İRAN: İSRAİL'E SALDIRILAR SONA ERDİ

İran Silahlı Kuvvetleri; İsrail'e askeri operasyonun sona erdiğini ilan etti, İsrail'in Lübnan'a saldırılarının yeniden başlaması halinde daha sert saldırılar yapılacağına dair uyardı.

İran-İsrail arasında karşılıklı saldırıların ardından İran ordusu saldırıları durdurduğunu açıkladı.

İSRAİL: TRUMP'IN TALEBİ ÜZERİNE DURDU

İsrail basını, “İsrail, Trump'ın talebi üzerine İran'a yönelik saldırıları durdurdu.” ifadelerine yer verirken “Hizbullah'ın İsrail kasaba ve şehirlerine yönelik saldırıları devam ederse, İsrail Beyrut'un güney banliyölerine saldıracak.” da denildi.