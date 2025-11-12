Trump'tan Netanyahu için "tam af" talebi

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a gönderdiği resmi mektupta, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun yolsuzluk davasında “tam olarak affedilmesini” istedi.

Trump, mektubunda Netanyahu hakkındaki suçlamaları “siyasi ve haksız bir yargılama” olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı mektubunda, “İsrail adalet sisteminin bağımsızlığına ve kurallarına tamamen saygı duyuyorum. Ancak uzun süredir birlikte mücadele ettiğim, özellikle İsrail’in zorlu düşmanı İran’a karşı omuz omuza savaştığımız Bibi’ye yönelik bu ‘davanın’ siyasi ve haksız bir kovuşturma olduğuna inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

NETANYAHU NE İLE SUÇLANIYOR?

Netanyahu, üç ayrı davada rüşvet, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanmakla suçlanıyor. Trump’ın mektubu, Netanyahu’nun yıllardır devam eden yargı sürecine dair uluslararası tartışmaları yeniden alevlendirdi.