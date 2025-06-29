Trump'tan Netanyahu'ya destek: "Savcıların yaptığı delilik"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uluslararası ve bölgesel gelişmeleri gerekçe göstererek yolsuzluk davasının iki hafta ertelenmesi talebi başsavcılık tarafından reddedildi. ABD Başkanı donald Trump'tan Netanyahu'ya destek geldi.



Trump açıklamayı kendisine ait Truth Social'dan yaptı.



Netanyahu için "savaş kahramanı" diyen ABD Başkanı, İsrail Başbakanı'na yönelik yolsuzluk davasına ilişkin de konuştu.



"CADI AVI"



Bu sürecin daha önce kendisine yapıldığı gibi "siyasi cadı avı" olduğunu belirtip İsrail yargısını hedef alan Trump yaşananların İran ve Hamas ile müzakere sürecine zarar verdiğini savundu. "Kontrolden çıkan savcıların yaptıkları delilik" dedi.



İran'a yönelik saldırılar içinse "Netanyahu'nun dümende olduğu büyük bir zafer kazandık" ifadesini kullanan Donald Trump, "ABD, İsrail'i korumak ve desteklemek için her yıl milyarlarca dolar harcamaktadır. Buna göz yummayacağız" diye yazdı.