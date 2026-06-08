Trump'tan Netanyahu'ya: İran anlaşmasını kabul etmek zorunda

İsrail ile İran arasında nisan başında yürürlüğe giren kırılgan ateşkes son dönemde artan gerilim nedeniyle yeniden sınanıyor. İsrail ordusu, dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde Hizbullah'a ait altyapıyı hedef aldığını açıklarken, saldırıda en az iki kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Saldırının ardından İran'dan İsrail'e füze atışları yapıldı. Tahran yönetimi, İsrail'in Lübnan'daki operasyonlarını sürdürmesi halinde daha sert karşılık verileceği uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ise ilk açıklamasında hem İran'ın füze saldırılarından hem de İsrail'in Beyrut'u hedef almasından memnun olmadığını belirterek taraflara müzakere masasına dönme çağrısı yaptı.

Trump, “Pazartesi, Salı ya da Çarşamba anlaşma olabilirdi ama şimdi bunlar yaşanıyor." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Financial Times'a (FT) konuşan Trump, İran'ın füze saldırılarının Washington ile Tahran arasında yürütülen görüşmeleri etkilemeyeceğini savundu.

"Bu, anlaşma üzerinde hiçbir etki yaratmayacak." diyen Trump, "Anlaşma kendi şartlarıyla olur ya da olmaz, ancak bu saldırılar sonucu değiştirmeyecek." ifadelerini kullandı.

'ASKERİ SEÇENEKLER MASADA'

Trump, olası bir anlaşmanın başarısız olması halinde ABD'nin nasıl hareket edeceği sorusuna verdiği yanıtta askeri müdahale ihtimalini gündeme getirdi. Trump, "Ya içeri girer ve askeri olarak halletmediğimiz geri kalan işleri tamamlarız ya da İran'a yönelik ablukayı sürdürürüz. Bu abluka muhtemelen ülkeye karşı şimdiye kadar yapılmış herhangi bir saldırıdan daha etkili oldu." ifadelerini kullandı.

FT, Trump'ın bu sözlerini İran'a yönelik bir komando baskını veya doğrudan askeri operasyon seçeneğine açık kapı bırakması olarak yorumladı.

NETANYAHU İLE GERİLİM İDDİASI

Trump'ın Netanyahu hakkındaki açıklamaları, geçen hafta iki lider arasında gerçekleştiği öne sürülen sert telefon görüşmesinin ardından geldi.

Axios'un haberine göre Trump, günler öncesinde gerçekleşen görüşmede Netanyahu'ya ağır ifadeler kullandı. Haberde bir ABD'li yetkilinin, Trump'ın İsrail liderine "Ben olmasaydım hapiste olurdun." dediği aktarıldı.

Trump, FT'ye söz konusu telefon görüşmesinin gerçekleştiğini doğruladı ve iddialara itiraz etmedi. İki lider İran saldırısının ardından da telefonda görüştü.

Diğer yandan Axios'a konuşan ABD'li yetkililer, İsrail'in İran'a yakın zamanda yanıt vermeyeceğini bildirdi.

İSRAİL DURMUYOR

ABD'nin arabuluculuğunda İsrail ile Lübnan arasında son dönemde birden fazla ateşkes sağlanmasına rağmen İsrail ordusu Lübnan'daki hedeflere yönelik saldırılarını sürdürdü. İsrail'in pazar günü Beyrut'un güneyindeki Hizbullah'ın güçlü olduğu bölgelere saldırı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 613 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

İRAN'DAN SALDIRI

Son saldırıların ardından İran da pazar hünü İsrail'e füze atışları gerçekleştirdi. Tahran yönetimi ABD ile yapılacak herhangi bir anlaşmanın ön şartlarından birinin İsrail'in kalıcı ateşkesi kabul etmesi olduğunu savunuyor.