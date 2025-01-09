Trump'tan Netanyahu'ya küfür: "Bitmeyen savaşlar düzenliyor"

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu hedef alan küfürlü bir sosyal medya paylaşımı yaptı.



Trump, sosyal medya hesabında, ekonomist Jeffrey Sachs'ın Netanyahu'yu ABD dış politikasını manipüle etmekle ve Ortadoğu'da "bitmeyen savaşlar" düzenlemekle suçlayan konuşmasını paylaştı.

"BİTMEYEN SAVAŞLARA SÜRÜKLÜYOR"



Sachs, video kaydında Netanyahu’nun Irak ve Suriye’deki savaşları başlattığını iddia ederek, “Netanyahu bugün bile bizi İran’la savaşa sürüklemeye çalışıyor. O, bizi bitmeyen savaşlara sürüklediği için derin karanlık bir o.. çocuğu.” ifadesini kullanıyor.



Sachs, Netanyahu'nun 1995'ten bu yana Hamas ve Hizbullah'ı ortadan kaldırmak için Irak, İran ve Suriye'deki destekçi hükümetleri hedef alarak sistematik bir strateji izlediğini iddia ediyor.

"SURİYE HÜKÜMETİNİ OBAMA DEVİRDİ"



Sachs ayrıca, eski ABD Başkanı Barack Obama’nın Amerikan gizli servisi CIA’ye Suriye hükümetinin devrilmesi talimatı verdiğini ileri sürüyor.



Ünlü ekonomiste göre, aslında ABD hükümeti Rusya’dan dört yıl önce Suriye’ye girmiş.

"Wall Street Apes" isimli haber hesabından yapılan bu paylaşımı Trump’ın niye yeniden yayınladığı ise belirsizliğini koruyor.

TRUMP VE NETANYAHU İLİŞKİSİ

Trump ile Netanyahu arasındaki ilişki tarihsel olarak karşılıklı yarar sağlayan bir ilişki olsa da, bu ilişki çoğu zaman öngörülemez bir taraf da taşıyor.



Geçtiğimiz yaz Trump, başbakanın ABD gezisi sırasında Netanyahu'yu malikanesinde ağırladı.



Ancak Trump 2020 seçimlerini kaybettiğinde, Netanyahu'nun Biden'ı tebrik ettiğini söyleyerek onu sert bir şekilde eleştirdi ve bir Axios muhabirine şunları söyledi: "O zamandan beri İsrail lideriyle konuşmadım. Boşverin onu."