Trump'tan Netanyahu'ya tam destek

ABD Başkanı Donald Trump , İsrail halkına hitaben bir sosyal medya mesajı paylaştı.



Trump, Netanyahu için "İran ile mücadelede hem büyük bir savaşçı hem barış yolunda çok büyük bir ortak olmuştur." dedi.



İran'da atılan "İsrail'e ölüm, Amerika'ya ölüm" sloganını hatırlatan Trump, "İran’ın bu uğursuz tehdidi hayata geçirmesi an meselesiydi" ifadesini kullandı. İran'a tehdidini yineleyen Trump, "Tutumlarını hızla değiştirmezlerse, işi tamamen bitireceğiz." dedi.



Amerikan Başkanı, "İsrail’in başında yanlış bir lider - yani Bibi dışında herhangi biri- bulunması durumunda, bu görevi bizzat Amerika üstlenmek zorunda kalacaktır ki benim buna pek niyetim yok." ifadesini kullandı.



Netanyahu'nun cesur bir lider olduğunu belirten Trump, "Amerika Birleşik Devletleri, uğruna pek çok fedakarlıkta bulunduğu İsrail’den işte tam da böyle bir ortak bekliyor." dedi.



Trump, mesajını, "Bibi Netanyahu sizi asla yarı yolda bırakmaz" ifadesiyle noktaladı.