Trump'tan New York seçimi açıklaması: Mamdani seçilirse fonları keserim

New York Belediye Başkanlığı sandıklar bugün kurulacak. Anketler kendisini "Demokratik sosyalist" olarak tanımlayan Mamdani'yi önde gösterirken ABD Başkanı Donald Trump'dan yeni bir açıklama geldi. Daha önce Mamdani'ye "komünist akıl hastası" diyen Trump, Mamdani kazanırsa "kente asgari miktarın dışında fon sağlamasının çok düşük bir ihtimal olduğunu" belirtti. Trump, ayrıca destekçilerinden eski New York eyaletinin valisi Andrew Cuomo'ya oy vermesini istedi. Filistin yanlısı 34 yaşındaki Mamdani, seçim kampanyasında ücretsiz çocuk bakımı ve ücretsiz otobüs ulaşımı gibi vaatlerde bulunmuştu. MAMDANİ, OBAMA'YA DESTEĞİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ Filistin'e verdiği destekle öne çıkan Mamdani ise 4 Kasım'da yapılacak belediye başkanı seçimlerine bir gün kala, gün doğumunda, Brooklyn Köprüsü'nün Manhattan ayağında basın açıklamasında bulundu.



Kalabalık bir seçmen grubuyla köprünün Manhattan ayağında bulunan New York Belediye Binası'na doğru yürüyen Mamdani, "Başkan Obama ile yaptığım görüşmeden ve hareketimize verdiği destekten ve sahip olduğumuz vizyon ile bu vizyonu hayata geçirmemiz gerektiği gerçeğiyle ilgili paylaşımından dolayı minnettarım." ifadesini kullandı.



Mamdani, Obama'ya, yıllar önce Amerikan halkına yaptığı "mükemmel" bir konuşmasını hatırlattığını ve bunun, kendisinin "birkaç cuma önce" New York'ta bir caminin çıkışında yaptığı konuşmaya "ilham kaynağı" olduğunu ilettiğini aktardı.



New York Times'ın haberinde, Obama'nın hafta sonu Mamdani'yi arayarak yaklaşık 30 dakika konuştuğu ve genç Müslüman adaya, "Seçim kampanyanı izlemek etkileyiciydi." dediği kaydedilmişti.



Zohran Mamdani seçilirse New York'un ilk Müslüman belediye başkanı olacak.

ZOHRAN MAMDANİ KİMDİR?



Haziran ayında Demokrat Parti ön seçimlerinde sürpriz bir zafer kazanarak belediye başkanlığı için en güçlü aday haline gelen 34 yaşındaki Zohran Mamdani, daha önce kamuoyunda pek tanınmıyordu.



Elit bir aileden gelen ve kendini "demokratik sosyalist" olarak tanımlayan Mamdani, Uganda'da Hint kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi ve 7 yaşından beri Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor. 2018 yılında Amerikan vatandaşlığına kabul edildi.



Seçilirse, New York'un ilk Müslüman belediye başkanı olacak.



Mamdani, 8,5 milyon nüfuslu şehirde hızla artan yaşam maliyetine odaklanan kampanyası sayesinde, genç ve göçmen seçmenlerden oluşan güçlü bir tabana sahip.



Kampanyalarında New York'ta yaşamın "çok pahalı ve çok zor olduğunu" vurgulayan Mamdani, barınma ve yaşam maliyetini azaltmaya yönelik çözümlere odaklanıyor. Tüm çocuklar için ücretsiz kreş, sübvanse edilen konutlarda kira dondurma, ücretsiz toplu taşıma otobüsleri ve belediye tarafından işletilen marketler sözü veriyor.



Filistin davasının uzun süredir destekçisi olan Mamdani, son aylarda antisemitizmi yüksek sesle kınamaya da özen gösterdi.



Öte yandan siyasete girmeden önce Mamdani, “Young Cardamom” takma adıyla rap dünyasına kısa bir giriş yaptı.



New York eski Valisi Andrew Cuomo, 2021'de cinsel taciz skandalından sonra istifa etmişti.

CUOMO, TACİZ SKANDALINA KARIŞTI



New York eyaletinin eski valisi Andrew Cuomo, 2021'de istifasına yol açan cinsel taciz skandalından sonra geri dönüş yapmayı umuyor.



Savcılık o dönem, Cuomo'nun kendi ofisindeki personel de dahil birçok kadına cinsel tacizde bulunduğunu tespit etmişti.



New York başsavcısı ve Başkan Bill Clinton'ın yönetiminde görev yaptığı dönemler de dahil olmak üzere, politikadaki onlarca yıllık deneyiminden yararlanan 67 yaşındaki Demokrat, bağımsız aday olarak belediye başkanlığı için merkezci bir kampanya yürüttü.



New York Polis Departmanı'na 5 bin yeni memur alacağına dair söz vererek, kamu güvenliğini öncelikli hale getirdi.



Cuomo ayrıca, farklı gelir düzeylerine sahip sakinler için yeni konutlar inşa edilmesini, sınıfların daha küçük hale getirilmesini ve daha uygun fiyatlı sağlık hizmetlerine erişimin artırılmasını önerdi.



Covid-19 pandemisini de kapsayan on yıllık valilik döneminde, eyaletteki huzurevlerinde ölenlerin sayısını olduğundan az gösterdiği için eleştirilere maruz kalmadan önce, liderliği övgüyle karşılanmıştı.



Cuomo, ünlü ABD'li siyasi ailenin varisi Kerry Kennedy ile evliydi.