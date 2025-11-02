Trump'tan Nijerya'ya askeri müdahale tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, Hristiyanların öldürülmesine izin verdiğini öne sürdüğü Nijerya hükümetini askeri müdahale ve yardımları kesmekle tehdit etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, Nijerya hükümetine seslendi. Nijerya hükümetinin Hristiyanların öldürülmesine izin vermeye devam etmesi durumunda ABD'nin derhal tüm yardım ve desteği keseceğini ve ülkeye askeri herekat düzenleyeceğini söyleyen Trump, "Buradan Savaş Bakanlığımıza olası bir harekât için hazırlık yapmasını emrediyorum."

ABD Başkanı şöyle devam etti: "Eğer saldırırsak, hızlı, acımasız ve tatlı olacak - tıpkı terörist serserilerin bizim SEVGİLİ Hristiyanlarımıza saldırdıkları gibi! UYARI: NİJERYA HÜKÜMETİ HIZLI HAREKET ETMELİ!"

Nijerya, uzun süredir ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DAEŞ'in Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. Son olarak başkent Abuja'da fidye için kaçırılan 23 yabancı uyruklu önceki gün kurtarılmıştı.