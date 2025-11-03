Trump'tan Nijerya'ya: Birçok planım var

ABD Başkanı Donald Trump, Nijerya'ya yönelik tehditlerine devam etti.

Trump, Florida’dan Washington’a dönerken uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Nijerya’ya yönelik askeri müdahale yapabileceği açıklamasına ilişkin "karaya asker çıkarma mı yoksa hava saldırısı mı düşündüğü" şeklindeki bir soruyu yanıtlayan Trump, "Yani, birçok şey olabilir. Birçok şey planlıyorum." dedi.

Donald Trump, Nijerya'da "rekor sayıda Hristiyan öldürüldüğünü" savunarak, bunun devam etmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

Trump, 31 Ekim'de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Hristiyanlara yönelik katliamlar" nedeniyle Nijerya'yı "özel endişe duyulan ülke" ilan etmiş, daha sonra ise askeri bir saldırı yapılabileceği uyarısında bulunmuştu.

"BAKALIM VENEZUELA'DA NELER OLACAK"

ABD Başkanı, Venezuela yönetimine uyuşturucu çetelerine karşı harekete geçmesi için bir süre verip vermediği sorusuna da "Ben işimi yapıyorum, Venezuela veya herhangi bir şeye tarih vermiyorum." yanıtını verdi.



Trump, Venezuela’ya yönelik yakın gelecekte saldırı planı olup olmadığına yönelik bir soruya karşılık ise "Bu nasıl bir soru? Evet, planlarımız var. Çok gizli planlarımız var ama bunu size açıkça kim söyleyebilir ki? Bakalım Venezuela’da neler olacak" dedi.

"BAZEN SAVAŞIN KENDİ KENDİNE BİTMESİ BEKLENİR"

Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın devam etmesine yönelik olarak da "Bazen savaşın kendi kendine bitmesini beklemek gerekir." ifadelerini kullandı. Donald Trump, bu konuda kendisi için "bardağı taşıracak son damla" olmadığını söyledi.



Trump, ABD’nin Ukrayna’ya uzun menzilli Tomahawk füzeleri sağlamayı düşünüp düşünmediği sorusuna karşılık da "Hayır, pek sayılmaz, belki değişebilirim ama şu anda değil." ifadelerini kullandı.

CNN'in konuya yakın yetkililere dayandırdığı habere göre, bu hafta, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Ukrayna'ya uzun menzilli Tomahawk füzeleri tedariki için Beyaz Saray'a yeşil ışık yaktığı ileri sürülmüş, nihai onayın ise Başkan Trump'a bırakıldığı aktarılmıştı.