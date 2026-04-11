Trump'tan Orban için Macaristan'a ekonomik destek vaadi

ABD Başkanı Donald Trump , 12 Nisan'da genel seçime gidecek olan Macaristan 'da Başbakan Viktor Orban 'a desteğini sürdürüyor.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, yönetiminin, Orban ve Macar halkının ihtiyaç duyması halinde Macaristan ekonomisini güçlendirmek için ABD'nin tüm ekonomik gücünü kullanmaya hazır olduğunu söyledi. ABD başkanı ayrıca "Orban'ın devam eden liderliğinin oluşturacağı gelecekteki refaha yatırım yapmak için heyecanlı olduklarını" söyledi.

Macaristan'da yaklaşan seçimler öncesinde Başbakan Orban'a destek veren Trump, seçmenlere Orban'ı yeniden seçmeleri yönünde çağrı yapmıştı. Başkan Yardımcısı JD Vance de 7 Nisan'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen mitinge katılıp halkı Orban'ı desteklemeye çağırmıştı.