Trump'tan ortalığı karıştıracak Epstein çıkışı: "Müşteri listesini açıklayacağım"

Eski ABD Başkanı Donald Trump, verdiği bir röportajda yeniden seçilirse Jeffrey Epstein ile ilgili daha fazla dosya yayınlamakta sorun yaşamayacağını açıkladı. Trump, başkan seçilmesi halinde Epstein'ın müşteri listesinin yer aldığı "kara defterin" kamuoyuna açıklanabileceğini öne sürdü. Eski başkan, "Neyse ki ben hiç adasına gitmedim. Ama birçok kişi gitti" ifadelerini kullandı.

Trump'tan ortalığı karıştıracak Epstein çıkışı: "Müşteri listesini açıklayacağım"
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Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı , geçtiğimiz gün popüler bir podcast kanalına röportaj verdi. Seçim kampanyaları devam eden Trump, önemli açıklamalarda bulundu.

Trump, kasım ayında seçmenlerin onu yeniden Beyaz Saray'a göndermesi halinde ile ilişkili kişilerin bir listesini yayınlayabileceğini ifade etti.

"BEN HİÇ GİTMEDİM AMA BİRÇOK KİŞİ GİTTİ"

Epstein, yıllarca zengin ve ünlü kişilerle sosyalleşmiş, onları reşit bile olmayan düzinelerce genç kadınla tanıştırmış, onları "Lolita Express" adını verdiği jetle Karayipler'deki özel adasına uçurmuştu.

Trump, "Neyse ki ben hiç adasına gitmedim. Ama birçok kişi gitti" dedi. Eski başkan, adaya seyahat eden kişilerin listesinin hiçbir zaman kamuoyuna açıklanmamış olmasının "çok garip" olduğunu sözlerine ekledi.

MÜŞTERİ LİSTESİ YAYINLANACAK

Trump, Epstein ifşalarını, 1963 yılındaki Başkan John F. Kennedy suikastına ilişkin kalan son belgelerin gizliliğinin kaldırılmasına benzetti ve "kesinlikle bunlara bir göz atacağını" ve müşteri listesini yayınlamaya "meyilli olacağını" söyledi.

Eski başkan daha önce görev sürecinde Kennedy dosyalarını yayınlamaya çalıştığını ancak istihbaratının son anda bunun bir şekilde zarar verici olacağına kendisini ikna ettiğini söylemişti.

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