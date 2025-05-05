Trump'tan Papa fotoğrafına açıklama: Haberim yoktu, eşim sevimli buldu

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te düzenlenen etkinlik sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, sosyal medyada gündem olan görüntü hakkında konuştu. Görselin Beyaz Saray’ın resmi hesabından paylaşılması bazı Katolik çevrelerde rahatsızlık yaratmıştı.



Görselle ilgili konuşan Trump, “Görüntüyle hiçbir alakam yok, dün akşam gördüm. Belki yapay zeka yapmıştır, ama ben bilmiyorum. Nereden çıktığına dair hiçbir fikrim yok. Eşim bunun sevimli olduğunu söyledi. ‘Ne kadar hoş’ dedi" ifadelerini kullandı.



Bir gazetecinin, bazı Katoliklerin bu duruma tepki gösterdiğini hatırlatması üzerine Trump, medyayı eleştirerek şunları söyledi:



“Yani şaka kaldıramıyorlar mı? Katoliklerden bahsetmiyorsunuz, sahte haber medyasından bahsediyorsunuz. Katolikler bayıldı. Bunu yapan ben değilim. Medya sahtekar, bunu onlar köpürtüyor. Birisi eğlencesine yapmış, bunda bir sorun yok. Biraz da eğlenmek gerekmez mi?”