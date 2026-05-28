Trump'tan Paşinyan'a seçimlerde "tam ve eksiksiz" destek

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 'ın politikasını överek 7 Haziran'da yapılacak parlamento seçimlerinde kendisini destekleyeceğini duyurdu.

Paşinyan'ın "harika bir dost ve lider" olduğunu ifade eden Trump, onun ülkesini "güçlü, zengin ve son derece güvenli bir hale getirdiğini" vurguladı. ABD Başkanı, "Nikol, Ermenistan ve tüm Güney Kafkasya bölgesi için barış ve refah vizyonumu bütünüyle paylaşıyor." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun kısa süre önce Ermenistan'a yaptığı ziyareti hatırlatan Trump, bu ziyarette her iki ülke adına "önemli anlaşmalarda ilerleme sağlandığına" değindi. Amerika ve Ermenistan'ın yakında, Kafkasya'nın güneyini "dönüştürecek" ve Amerikan enerji şirketlerinin Orta Asya'dan ABD'ye kadar uzanan bir erişim sağlamasına yardımcı olacak "Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası"nın temelini birlikte atacaklarını vurgulayan ABD Başkanı Trump paylaşımının devamında, "Nikol'un yardımıyla, ABD'yi, Ermenistan'ı, güney Kafkasya'yı ve Orta Asya'yı, daha önce hiç ulaşmadıkları yüksekliklere taşıyacağız. Ermenistan'ı tekrar büyük yap." ifadelerine yer verdi.