Trump'tan peş peşe açıklamalar: Suriye'ye yaptırımlar kaldırıldı, İstanbul'a Rubio geliyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki ikinci döneminin ilk yurtdışı ziyareti için Ortadoğu turuna çıktı. Trump’ın ilk durağı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad oldu.



Trump, Riyad’da Suudi-ABD Yarıtım Forumu'nda iş dünyası temsilcilerine sesleniyor.

TRUMP, ŞARA İLE GÖRÜŞECEK

Yarın Riyad'da Şara ile görüşeceği açıklanan Trump, yeni Suriye hükümetinin ülkeyi istikrara kavuşturmada başarılı olmasını ummak gerektiğini söyledi.

"SURİYE'YE TÜM YAPTIRIMLARI KALDIRDIM"

ABD Başkanı Trump, konuşmasında Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarına değinerek yaptırımları kaldıracaklarını açıkladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüklerini hatırlatan Trump, "Türkiye'nin lideri Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Orta Doğu'daki diğer saygın arkadaşlarım da bunu söyledi Suriye'deki yaptırımları kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Trump, ABD dışişleri Bakanı Rubio ile Suriye Dışişleri bakanının bu hafta Türkiye'de görüşeceğini açıkladı.



İSTANBUL'DA BARIŞ GÖRÜŞMELERİ



Trump konuşmasında İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun gideceğini açıkladı.

142 MİLYAR DOLARLIK SİLAH SATIŞI ANLAŞMASI

Trump, "ABD uzun yıllar yanlış yol izledi artık yükselme dönemindeyiz. 142 milyar dolarlık tarihteki en büyük silah satış anlaşması imzalandık." dedi.

“ORTA DOĞU’DA KAOS DEĞİL TİCARET”



Dubai, Abu Dabi, Doha, Maskat gibi diğer Körfez bölgelerindeki dönüşümleri “son derece dikkat çekici” diye niteleyen Trump, “Yeni nesil liderler, geçmişin yorgun bölünmelerinin çatışmalarını aşıyor” diye konuştu.

Trump, "Orta Doğu'nun kaosla değil ticaretle özdeşleştiği, terörizm değil teknoloji ihraç ettiği ve farklı milletlerden, dinlerden ve inançlardan insanların birlikte şehirler inşa ettiği, birbirlerini yok etmek için bombalamadığı bir gelecek yaratıyorlar.” diye konuştu.

“İRAN EN YIKICI GÜÇ”



Öte yandan ABD Başkanı, İran'ın Orta Doğu'daki en büyük yıkıcı güç olduğunu sözlerine ekledi.



ABD’li lider, Tahran’ı kastederek, "Şimdi istikrar ve sükunet arayan çoğunlukla birlikte çalışıyor; milyonlarca büyük insanın hayallerini rehin tutan, kalan birkaç kaos ve terör ajanına karşı birleşmeyi görev ediniyoruz” ifadelerini kullandı.



"Bu güçlerin en büyüğü ve en yıkıcısı, Suriye, Lübnan, Gazze, Irak, Yemen ve ötesinde tahayyül edilemez acılara neden olan İran'daki rejimdir. Arap Yarımadası'nda izlediğiniz yolla, İran Körfezi'nin hemen karşısında ortaya çıkan felaketten daha keskin bir tezat olamazdı."



"İRAN’LA ANLAŞMAK İSTİYORUM"

Son günlerde Tahran ve ABD arasındaki görüşme trafiğine de değinen Trump, İran’la anlaşmak istediğini ama seçim sırasının artık karşı tarafta olduğunu dile getirdi.



Trump, "İran ile bir anlaşma yapmak istiyorum. İran ile bir anlaşma yapabilirsem, bölgenizi ve dünyayı daha güvenli bir yer haline getirebilirsek çok mutlu olurum. Ancak İran liderliği bu zeytin dalını reddeder ve komşularına saldırmaya devam ederse, o zaman büyük bir maksimum baskı uygulamaktan ve İran petrol ihracatını daha önce yaptığım gibi sıfıra indirmekten başka seçeneğimiz kalmayacak." dedi.



Trump ayrıca, "İran çok daha parlak bir geleceğe sahip olabilir. Seçim onların. Gerçekten başarılı bir ülke olmalarını istiyoruz. Harika, güvenli bir ülke olmalarını istiyoruz. Ancak nükleer silahları olamaz. Bu sonsuza kadar sürmeyecek bir teklif. Şimdi onların seçim zamanı." ifadelerini kullandı.

"GAZZE’DEKİ REHİNELER EVE GELECEK"



Trump ayrıca, Gazze’de bulunan daha fazla rehineyi eve getireceğini ifade etti.



Hamas’ın rehin aldığı İsrail-ABD çifte vatandaşı ve asker Idan Alexander serbest bırakılmıştı. Konuyla ilgili olarak ABD Başkanı, "Gazze halkı çok daha iyi bir geleceği hak ediyor. Ancak liderleri siyasi amaçlar için masum erkekleri, kadınları ve çocukları kaçırmayı, işkence etmeyi ve hedef almayı seçtikleri sürece bu gerçekleşmeyebilir.” dedi.